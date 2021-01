GF Vip, il crollo emotivo della Ruta dopo la lite con Cecilia

editato in: da

Momenti difficili per Maria Teresa Ruta nella Casa del GF Vip. La conduttrice, dopo la lite con Cecilia Capriotti, ha avuto un crollo emotivo. Tutto nasce dalle nomination fatte nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. La showgirl non ha preso bene la scelta della Ruta di nominarla e nel corso di una cena l’ha accusata di aver russato durante la notte.

Maria Teresa, già provata, ha quindi perso la pazienza e in giardino ha iniziato a gridare e piangere, così tanto che gli altri concorrenti sono dovuti intervenire per cercare di calmarla. Una situazione difficile per la conduttrice che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare non poche difficoltà, scontrandosi con Filippo Nardi, poi eliminato a causa delle frasi volgari nei suoi confronti, e scoprendo in diretta la morte dell’amico Paolo Rossi. “Secondo me è esaurita da un po’ di roba – ha commentato Tommaso Zorzi, preoccupato per la Ruta -. Cecilia posso dire? È anche esagerata la tua reazione di questi giorni. Hai un po’ esagerato. Non le parli, le hai risposto male stamattina. Lei è stata il pungiball di tutti”.

Cecilia si è però difesa. “Adesso addirittura è colpa mia – ha replicato -. No, no non ci casco Tommaso, cambia discorso. Da essere io offesa, adesso è offesa lei. Tommaso non voglio sentirti. Non ci casco. Sono i giochetti che fate, mi dispiace. Sono io che sono offesa con lei, è tutto il giorno che sto male, ma come ti permetti a giudicare la mia reazione. Io ho le reazioni che voglio. Non mi interessa. Io sto male da ieri”. La Capriotti ha poi ribadito i motivi del suo astio nei confronti di Maria Teresa Ruta che l’avrebbe nominata senza un reale motivo. “Mi ha fatto confidare delle cose assurde e poi ha detto: ‘La nomino perché non ci parliamo‘ – ha affermato -. Dai, ti prego. Io in questa discussione non c’entro nulla, non mi mettete in mezzo. Non mi dire che ho avuto una reazione esagerata. Io ho le reazioni che voglio. Io non ho fatto nulla”. Di certo, dopo mesi di isolamento, la stanchezza inizia a farsi sentire fra i concorrenti del GF Vip. Nel frattempo la fine del reality, prevista per l’inizio di febbraio, potrebbe slittare ancora.