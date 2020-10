GF Vip, la crisi Gregoraci-Pretelli e le altre anticipazioni

editato in: da

La crisi Gregoraci-Pretelli e le questioni irrisolte fra Guenda e Maria Teresa: c’è tutto questo e molto altro nella nuova puntata del GF Vip. Secondo le prime anticipazioni lo show sarà ricco di colpi di scena. Protagonista, ancora una volta, l’ex moglie di Flavio Briatore che ormai da tempo sta vivendo un tira e molla continuo con l’ex velino di Striscia la Notizia.

Pierpaolo non ha mai nascosto la forte attrazione nei confronti della showgirl che però ha sempre frenato il suo entusiasmo. Dopo le rivelazioni su un presunto nuovo amore di Elisabetta fuori dalla Casa, fra i due c’è stata una lite. Pretelli e la Gregoraci si sono poi riappacificati, ma il modello ha deciso di chiudere la porta a una possibile relazione. “Ho messo la prima anziché la quinta. Per me è stato difficilissimo perché non sono così, a me piace vivermi le emozioni – ha detto a Elisabetta, senza nascondere la sua delusione -. È inutile che vado avanti da solo. Mi sono detto ‘Menomale che ho decelerato’, sennò mi prendevo una tranvata contro il muro. Ho provato ad aspettarti, poi mi sono schiarito le idee. Ho capito che l’affetto per te è importante: se non posso avere quello che cercavo io, può essere comunque qualcos’altro”.

Alfonso Signorini cercherà di fare chiarezza sulla vicenda, spingendo, ancora una volta, i concorrenti, a esporsi e svelare cosa pensano davvero. Non solo, il conduttore porterà nella Casa, Mario Balotelli. Il calciatore incontrerà il fratello Enock e probabilmente ci sarà anche la possibilità di un confronto con Dayane Mello, sua ex che ha affermato di amarlo ancora. Nel loft di Cinecittà farà irruzione anche Matilde Brandi, reduce dall’eliminazione, ma soprattutto pronta a scontrarsi con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Quest’ultima riceverà la visita del compagno che dirà la sua sul recente scontro fra la presentatrice e la figlia Guenda Goria. Le due donne, anche se legatissime, hanno discusso riguardo il rapporto dell’attrice con Telemaco, un uomo più grande di lei che Guenda ha iniziato a frequentare prima di entrare nella Casa.