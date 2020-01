GF Vip, Carlotta Maggiorana crolla e minaccia di lasciare la casa

editato in: da

Carlotta Maggiorana crolla e minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia nelle ultime ore ha raccontato agli altri compagni tutto il suo disagio e la volontà di uscire presto dalla porta rossa per riabbracciare le persone che ama.

“Non è cattiveria, ma non ce la faccio più – ha detto fra le lacrime, confidandosi con i coinquilini -, voglio andare via, mi manca la mia famiglia. Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”. Non è la prima volta che Carlotta mostra una forte nostalgia nei confronti di casa. Nella sesta puntata del Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia è riuscita a battere Ivan Gonzalez al televoto e ora potrebbe rimanere ancora diverse settimane nel bunker di Cinecittà.

Lo sfogo di Carlotta arriva dopo l’uscita di Barbara Alberti che ha abbandonato la casa del GF Vip ed è stata trasportata in ospedale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, l’unica certezza è che il televoto è stato annullato, mentre la produzione ha diffuso un comunicato. “Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”, hanno fatto sapere gli autori, senza aggiungere altro.

Di certo scopriremo qualcosa di più nella prossima puntata del Grande Fratello Vip e Carlotta Maggiorana potrà anche rivelare qual è la sua decisione. Classe 1992, la modella di Montegiorgio, sente soprattutto la mancanza di suo marito, Emiliano Pierantoni, con cui si è sposata nel 2017 un anno prima di trionfare a Miss Italia.

“Quando l’ho vista per la prima volta, in un locale nelle Marche, io avevo trent’anni e lei appena diciassette… Era troppo giovane per approfondire – aveva raccontato lui in un’intervista di coppia -. Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di darle il primo bacio, in macchina”. Proprio nella casa del GF Vip, Carlotta ha scoperto un biglietto del marito, nascosto nella tasca del suo cappotto, con scritto semplicemente: “Ti amo”. Un gesto d’amore che ha commosso tutti.