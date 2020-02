GF Vip, Carlotta Maggiorana chiede di essere eliminata: “Non sto bene, mandatemi a casa”

editato in: da

Carlotta Maggiorana non ce la fa più. L’ex Miss Italia ha chiesto di essere eliminata dal Grande Fratello Vip per poter tornare a casa dai suoi cari. “Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa – ha svelato la concorrente a Patrick Ray Pugliese -, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che il pubblico mi voti, per tornare a casa. Ho detto quello che sono e quello che voglio”.

Patrick, ex gieffino scelto da Signorini per entrare di nuovo nella casa di Cinecittà, ha cercato di dissuadere Carlotta, che è scoppiata a piangere più volte durante il suo racconto. “Pensa che c’è gente che vorrebbe stare qua, ma se non ti passa mai lo capisco”, le ha detto. “Purtroppo non mi passa – ha aggiunto la Maggiorana -. Io ringrazio il pubblico, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia”.

La Miss è in nomination con tre personaggi molto forti: Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Patrick Ray Pugliese. La modella ha già superato una nomination battendo Ivan Gonzalez, ma non ha mai nascosto la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia. Più volte è apparsa afflitta e scoraggiata, soprattutto quando ha scoperto un biglietto romantico del marito Emiliano Pierantoni.

“Io spero tanto che da casa non pensino cose brutte di me, mi sento così fragile”, ha svelato confidandosi con Clizia Incorvaia, che ha tentato di rassicurarla: “Tu sei stata tanto sotto pressione è normale, ma ti assicuro che chi ti guarda vede solo cose positive, hai avuto i tuoi tempi per aprirti, ma hai dei valori e questi sono venuti fuori. Il mondo è pieno di ragazze belle, ma di tanto uniche ce ne sono poche in giro, tu sei una rarità”.

La Maggiorana, commossa, ha abbracciato l’ex moglie di Francesco Sarcina. “Ti voglio bene davvero, non ti conoscevo – ha detto -, ma ho scoperto che hai una sensibilità unica, c’è molto di più della donna forte che appare”.