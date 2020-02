GF Vip, Carlotta Maggiorana abbandona la casa

editato in: da

Carlotta Maggiorana ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ha scelto di uscire dalla porta rossa nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Nei giorni precedenti alla diretta la modella era scoppiata a piangere e, confidandosi con i compagni d’avventura, aveva svelato di sentirsi male e di volersene andare.

Parlando con Patrick Ray Pugliese, l’ex Miss aveva svelato di provare un forte malessere che si stava ripercuotendo anche sulla sua condizione fisica. Dopo lo scontro fra Adriana Volpe e Rita Rusic, la scoperta di Antonella Elia sul fidanzato Pietro delle Piane e la finta eliminazione di Michele Cucuzza, Carlotta è stata convocata nella Mistery room per parlare con Alfonso Signorini.

“Sono contenta che abbiate capito il mio malessere – ha detto la modella -, sarò onesta ho gli attacchi di panico cosa che non ho mai avuto in 28 anni, sto pensando alla mia famiglia e per me stessa è giusto che io esca. Ringrazio Grande Fratello, ma non sto bene più in questa casa. Sono contenta di quello che ho fatto fino ad ora. Devo trovare una serenità che ho perso, ma sono contenta che mi sia fatta conoscere perché qui non ci sono filtri e non puoi non essere te stessa”.

In seguito Carlotta ha scoperto i commenti degli altri concorrenti riguardo la sua situazione. In tanti hanno affermato di aver cercato di sostenerla e dissuaderla dal lasciar il GF Vip, ma non è servito a nulla. Poi l’addio al reality: “Grazie di tutto ragazzi vi sosterrò sempre”, ha concluso la Maggiorana prima di varcare per l’ultima volta la porta rossa.

Nei giorni precedenti, Carlotta si era lasciata andare alle lacrime, sfogandosi. “Purtroppo non mi passa – si era lamentata -. Io ringrazio il pubblico, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia”.