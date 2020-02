GF Vip nel caos, nuova lite fra Teresanna e Zequila

editato in: da

Non bastava la lite fra Valeria Marini e Antonella Elia, ad agitare le acque al GF Vip ci pensa Teresanna Pugliese che ha avuto uno scontro molto acceso con Antonio Zequila. Il motivo del contendere? La prova recitazione e una proposta che è stata bocciata da Adriana Volpe. Dopo la discussione fra la Elia e la Marini in cui sono volate parole grosse, l’attore ha proposto di cambiare le squadre che erano state inizialmente create per impedire alle due donne di stare insieme e creare nuovi attriti.

L’idea però non è stata accolta bene dalla Volpe: “Non sono d’accordo – ha detto -, il gruppo rimane così, perché una tra Paola e Sara adesso deve andare a fare le scene con Zequila?”. Antonio si è quindi sfogato contro Paola Di Benedetto, con cui aveva litigato nei giorni scorsi: “Mi sono stufato di questo atteggiamento, la mia era una proposta non ti ho oltraggiato!”.

Poco dopo Zequila ha manifestato la sua insofferenza per la situazione, scegliendo di sottrarsi alla prova del GF Vip. “Faccio l’aiuto regista – ha detto -, non voglio partecipare, non sono all’altezza di recitare con questi attori. Io non so fare l’attore, sono un cane. Spazio ai giovani. Mi sono rotto le scatole di sentire caz**te”. Un comportamento che ha fatto infuriare Teresanna Pugliese: “Antonio ma la tua umiltà e professionalità dove arriva? – ha tuonato l’ex tronista di Uomini e Donne -. È un gioco, dobbiamo farlo tutti. Perché ti comporti in questo modo?”.

“Abbassa i toni, non urlare, non mi devi urlare in testa – ha replicato Zequila -. Mi dicono che sono un galletto e che non vogliono recitare con me, allora lasciamo stare che tanto non sono capace di recitare”. A placare gli animi ci ha pensato la Volpe che ha invitato Zequila a fare ciò che il GF Vip aveva richiesto: “Dobbiamo partecipare tutti, se tu fai l’aiuto regista, allora io faccio la truccatrice, ci inventiamo i ruoli? Dividiamoci in gruppi e lavoriamo, facciamo vedere che sappiamo fare qualcosa insieme che è anche divertente”.