GF Vip, Briatore difende Elisabetta Gregoraci dopo i gossip su Stefano Coletti

Flavio Briatore difende Elisabetta Gregoraci dopo i gossip su Stefano Coletti emersi al GF Vip. Nell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni alla showgirl riguardo la sua vita privata e il legame con un pilota di Montecarlo indicato da molti come il suo nuovo amore. Elisabetta non ha svelato nulla, ma ha ammesso di conoscere un uomo che si chiama Stefano.

La vicenda ha scatenato la gelosia di Pierpaolo Pretelli e, mentre dentro la Casa del GF Vip, Elisabetta ha litigato con l’ex velino di Striscia la Notizia, fuori dal loft di Cinecittà a difenderla ci hanno pensato l’ex marito e la sorella Marzia. Ospite di Mattino Cinque, infatti, Arianna David ha confermato la love story fra Stefano e la Gregoraci. “Non è sola fuori dalla Casa. Da quello che so, ha una persona a Montecarlo”, ha detto. Parole che hanno scatenato la reazione di Marzia che su Instagram ha diffuso un comunicato. “La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano – si legge -, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto – continua il comunicato -, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione della Signora Gregoraci”.

Sulla questione è intervenuto anche l’ex Flavio Briatore. “La signora in oggetto – ha spiegato l’imprenditore ed ex marito della modella – va in tv, parla ai giornali e, sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. La signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie”. Nella Casa, Elisabetta ha affermato di essere single e di non poter chiarire la situazione a Pretelli. Lo farà, ha promesso, una volta che sarà terminato il reality.