GF Vip, Barbara Alberti svela perché è uscita e cosa è successo

Barbara Alberti svela perché è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e racconta la verità sul malore ai suoi coinquilini. Dopo il rientro nel bunker di Cinecittà nel corso della settima puntata e le parole di Alfonso Signorini, la scrittrice ha raccontato qualcosa di più su quello che è accaduto dopo aver varcato la porta rossa.

Come è noto la Alberti aveva lasciato la casa del Grande Fratello Vip dopo giorni difficili e uno scontro con il conduttore del reality. Terminata la puntata la drammaturga era apparsa furiosa e aveva minacciato di abbandonare la trasmissione.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me – aveva tuonato -. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere […] Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico – aveva aggiunto -, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”.

In base al racconto fatto agli altri concorrenti del programma di Canale Cinque sembra che Barbara abbia avuto dei problemi di memoria e dei forti capogiri. Questo avrebbe spinto i medici della produzione a richiedere alcuni accertamenti. “Ho fatto un elettroencefalogramma – ha detto -, ma non ho nessun tipo di problema. Sono stata due giorni in clinica vicino casa mia, a Roma. Non ho mai pensato di tornare a casa, ma volevo stare qua, al Grande Fratello”.

La Alberti ha spiegato di essere stata in una clinica a Roma prima di varcare di nuovo la porta rossa. “Dovevo fare una risonanza la mattina, ma non potevo farla perché sono claustrofobica al massimo – ha raccontato -. Appena ho chiesto del Lexotan mi sono addormentata, sono ansiosa e non volevo farla”.