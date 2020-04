GF Vip, Zequila: “Adriana Volpe e Denver si sono innamorati”

editato in: da

Dopo il GF Vip, Antonio Zequila torna a parlare di Adriana Volpe e Andrea Denver con delle dichiarazioni che faranno discutere. L’attore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha raccontato dettagli inediti sul rapporto fra la conduttrice e il modello. Nel corso del reality aveva fatto molto discutere il legame nato fra i due, così tanto che si era parlato più volte di una possibile love story.

Denver non aveva mai nascosto una forte attrazione per la Volpe, nonostante sia fidanzato con Anna Wolf. Dal canto suo l’ex star de I Fatti Vostri, aveva ribadito di amare profondamente il marito Roberto Parli, papà della figlia Gisele. Terminato il reality la presentatrice ha confermato l’affetto che prova nei confronti di Denver e si è scontrata ancora una volta con Zequila. Antonio infatti aveva affermato di aver vissuto un flirt con la Volpe, confidandosi anche con Andrea.

In seguito il modello l’aveva accusato di usare le donne “come dei trofei”. La lite più accesa però era nata con Adriana Volpe che in diretta tv e di fronte ad Alfonso Signorini, più volte aveva smentito la relazione. Intervistato dal settimanale Chi, Zequila è tornato a raccontare la sua avventura al GF Vip e a svelare la sua verità sul rapporto fra la conduttrice e il giovane modello.

“Adriana Volpe e Andrea Denver si sono innamorati reciprocamente e te lo posso anche confermare – ha detto -, c’era molta complicità. Lui è uno spione, ha montato lui tutto il caso con Adriana, io gli ho semplicemente detto che è una bella donna e che da giovane lo era ancora di più. Lui l’ha raccontato a lei ed è montato il caso”.

Qualche giorno fa durante una diretta Instagram con Giulia Salemi, Adriana Volpe aveva smentito la love story con Denver, confermando però di essere rimasta lusingata dalle sue attenzioni. “In Trentino si dice ‘se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto’ – ha spiegato -. Se io avessi avuto 25 anni in meno, ma io sono una babbiona rispetto a lui […] Però ho apprezzato tantissimo sentire un ragazzo così giovane e perbene e garbato dire ‘guarda che tu sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te’. Questo ti rende la donna più felice del mondo”.