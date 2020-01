GF Vip, Antonella Elia litiga con Adriana Volpe: “Non mi interessa cosa pensi”

editato in: da

Nuovo scontro per Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta l’ex valletta di Mike Bongiorno ha litigato con Adriana Volpe per via di Carlotta Maggiorana. Tutto è accaduto poco dopo la quinta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che ha visto fra i nominati Ivan Gonzalez e l’ex Miss Italia.

Fra pochi giorni il pubblico deciderà chi fra i due abbandonerà il bunker di Cinecittà, nel frattempo la Maggiorana ha espresso la volontà di farsi conoscere meglio dagli altri inquilini. Una scelta che è stata accolta con entusiasmo da Adriana Volpe che ha abbracciato la ragazza, ma che è stata criticata da Antonella Elia. La showgirl infatti non ha gradito il fatto che Fernanda Lessa non sia andata in nomination.

Dopo lo scontro in diretta tv e diverse liti, la Elia sperava che la rivale rischiasse l’eliminazione, ma non è andata così. “Sono pochi 4 giorni per iniziare a conoscerla, avresti dovuto iniziare prima”, ha polemizzato Antonella, rivolgendosi alla Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è giustificata affermando: “Siamo in 19…”, ma lei ha replicato: “Ormai l’avete mandata in nomination, non concludi niente in 4 giorni”.

Subito dopo i toni si sono alzati e Adriana Volpe ha tentato invano di far capire alla Elia il suo punto di vista. “Non me ne importa niente di quello che pensi tu, siete stati bravi!”, ha sbottato lei, prima di andarsene via. La Volpe ha quindi commentato: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più alta anche a causa della forte rivalità fra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Nel corso dell’ultima puntata dello show, dopo il racconto commovente della modella sulla sua lotta contro la dipendenza dall’alcol, Signorini aveva invitato la showgirl ad abbracciarla. La Elia però si era rifiutata, limitandosi a rimanere in silenzio, seduta sul divano.