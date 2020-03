GF Vip, Antonella Elia e Licia Nunez litigano: interviene Fabio Testi

editato in: da

Antonella Elia e Licia Nunez litigano nella casa del Grande Fratello Vip e Fabio Testi interviene per placare gli animi e mettere fine alla discussione. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto difficili per i concorrenti del reality che ormai iniziano a sentire la mancanza dei loro familiari.

Tutto è iniziato quando la Nunez si è accorta che Antonella Elia, Fernanda Lessa e Adriana Volpe, riunite in camera da letto, stavano parlando di lei. In particolare la modella brasiliana ha riferito alle coinquiline alcune frasi di Licia che hanno fatto indispettire l’attrice.

Licia si è poi sfogata con Sara Soldati. “Non è uno scherzo, non è un gioco – ha tuonato -, io non faccio parte di nessun gruppo e non vivo in un’atmosfera idillica, quindi evitate di parlare di me. Perché quel gioco poi può arrivare come uno schernire la persona, io ho già traumi adolescenziali che non ho superato e non voglio riviverli. Ero a distanza di dieci metri – ha aggiunto -, ma erano consapevoli che potevo ascoltare, in quella stanza c’è una aria irrespirabile per me, io con loro nemmeno mi parlo, il nostro rapporto è pari a zero quindi non scherzate sulla mia persona, perché lo schernire la persona non va bene”.

Poco dopo Licia ha affrontato Antonella Elia e la lite è stata inevitabile. L’ex valletta di Mike Bongiorno nella casa del GF Vip si è già scontrata con Valeria Marini, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese, dimostrando di avere un carattere molto forte e tutt’altro che accomodante. “È turbata, non sta bene, non è in se, ci siamo prese in giro noi – ha replicato la Elia -. Non si parla di iena, si parla di serpente a sonagli. Lei origlia, le persone escono fuori con il tempo. Il suo è un percorso studiato tutto a tavolino”.

Quando i toni si sono alzati troppo, Fabio Testi è intervenuto. L’attore ha sgridato le due concorrenti del GF Vip, chiedendo loro di smetterla. “Abbiamo capito che rompete i cog***i, ragazze. Basta! Abbiamo altri ca**i per il cervello”.