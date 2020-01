GF Vip, Antonella Elia crolla: “Ho paura di stare qui”

editato in: da

“Ho paura di stare qui”: Antonella Elia si è lasciata andare a un lungo sfogo nella casa del Grande Fratello Vip, raccontando le sue paure ai compagni d’avventura. Dopo giorni spensierati e risate, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha avuto un crollo improvviso. A consolarla Barbara Alberti che ha varcato la porta rossa del bunker di Cinecittà nella seconda puntata del reality.

Dopo un lungo silenzio, la Elia si è lasciata andare alle lacrime, svelando il suo disagio. “È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore – ha detto -. Non mi sento a mio agio”. A consolarla Fernanda Lessa, che ha spiegato: “Lo capisco, anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo”.

Poco dopo ad abbracciare Antonella è arrivata Barbara Alberti. “Dormo con Licia, è una persona affettuosa – ha svelato la Elia -, sì ma non mi sento a mio agio, non oso sfiorarla. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione e mi fa impressione toccarla e, appunto, non dormo. Mi fa senso toccare un corpo che non conosco. Abbiamo poco spazio nel letto. Ovunque guardi, ci son persone. Io, un abbraccio così, non l’ho mai dato ad una donna”.

La scrittrice ha consolato la concorrente del GF Vip, cogliendo alcuni aspetti della sua personalità. “La tua grazia, che non è mai mancata negli anni, è che sei tanto bambina – ha svelato -. Non ti voglio rassicurare perché purtroppo neanche le parole possono far niente però tu hai come un velo di assenza, sempre. Fai molta tenerezza, comunque. Ci sono dei momenti in cui cerchi di non guastare il divertimento agli altri e ti vedo, sì”.

La Elia ha confermato le parole della Alberti: “Sono sempre un po’ assente. Chissà perché”. Nella prossima puntata Antonella con molta probabilità avrà diversi confronti. Il primo con Roberto Parli, marito di Adriana Volpe che si è infuriato su Instagram dopo un bacio fra Pago e la moglie durante il gioco Obbligo e Verità voluto dall’ex showgirl.