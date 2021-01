GF Vip: Andrea Zenga incontra il padre Walter, poi si scioglie in lacrime

editato in: da

Gli animi si scaldano sempre più, nella Casa del Grande Fratello Vip: nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sulle tensioni che sono sorte recentemente tra Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Poi ha regalato una sorpresa ad Andrea Zenga, permettendogli di incontrare suo padre Walter.

Negli ultimi giorni, i concorrenti del GF Vip hanno cominciato a sentire l’ansia per l’avvicinarsi della finale, che si terrà lunedì 1° marzo 2021. A partire dalla scorsa puntata, Alfonso Signorini ha dato il via al televoto per scegliere chi saranno i primi finalisti di questa edizione, e ciò ha portato a qualche battibecco all’interno della Casa. In particolare, ci sono state liti nel momento della scelta di chi avrebbe dovuto sfidarsi per ottenere la finale: la nomination di Giulia Salemi, che ha preferito dare una chance in più a Pierpaolo Pretelli, ha suscitato polemiche tra gli altri inquilini.

Tommaso Zorzi, in particolare, si è sentito tradito. Oltre alla Salemi, sono stati in molti a dare il loro voto a Pretelli, negandogli così la possibilità di essere tra i primi finalisti del GF Vip. Le discussioni sono proseguite in diretta, nel corso della puntata, e sebbene i toni si siano finalmente abbassati è evidente che Zorzi sia ancora deluso dall’accaduto.

Uno dei momenti più intensi di questo nuovo appuntamento con il reality show è stato l’incontro tra Andrea Zenga e suo padre Walter. Quest’ultimo, accusato da suo figlio di non essere stato mai presente nella sua vita sin dall’infanzia, ha deciso di intervenire al GF Vip per fare chiarezza. In un primo istante, tra i due c’è stato molto imbarazzo.

Poi papà Walter ha preso la parola: “Mi hai fatto venire da Dubai fino a qua. Ho grande rispetto di te e di quel che dici, ma non ho mai ricevuto nella mia vita tutti gli insulti che mi sono preso adesso, neanche quando giocavo”. E gli ha offerto un ramoscello d’ulivo: “Quando esci da qua, io ti aspetto. Perché ci sono sempre stato e ci sarò ancora. Ci incontriamo, parliamo da uomo a uomo e prendiamo una decisione insieme”.

Padre e figlio inizialmente non sono riusciti a trovare un punto d’accordo, continuando a rinfacciarsi l’uno con l’altro di non essersi cercati, negli anni trascorsi dal loro ultimo incontro. Alla fine, Walter ha chiesto di lasciare da parte quello che è successo in passato e ripartire insieme, confermandosi di nuovo pronto ad avere un rapporto con Andrea una volta che quest’ultimo avrà concluso il suo percorso al GF Vip.

Dopo il colloquio con suo padre, Zenga è tornato in Casa ed è scoppiato in lacrime: in lui ha probabilmente preso il sopravvento un insieme di emozioni fortissime. Da un lato la commozione per un incontro da troppo tempo atteso, dall’altro un pizzico di delusione. E, chiamato in confessionale da Signorini, ha rivelato: “L’ho apprezzato più di quanto non mi aspettassi”.