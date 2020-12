GF Vip, Andrea Zenga in crisi: “Mi sento fuori contesto”

editato in: da

Nuovi ingressi al Grande Fratello Vip e nuove crisi per gli inquilini: Andrea Zenga infatti, entrato nella Casa più spiata d’Italia solo da qualche giorno, fra chiacchiere e confidenze, si è sfogato con Zelletta e Stefania Orlando.

Il figlio del noto calciatore ed ex protagonista di Temptation Island ha confessato agli altri “vipponi” di non sentirsi a suo agio in un contesto come quello del reality.

Andrea, nello specifico, si sta interrogando sulla sua presenza nella Casa in qualità di “figlio di…”. Lo stesso ha ammesso:”Mi piacerebbe essere più me stesso… Anche quando ero piccolo avevo sempre paura a parlarne, perché è un lucrare su qualcosa che non è un mio merito”.

“Non è un mio merito, ma non è neanche un demerito. Ciò non toglie che per me è pesante perché ho un padre famoso”. A consolarlo Stefania Orlando, che gli ha spiegato: “Questo è un reality di talenti umani, non di talenti artistici. Se ti hanno scelto è perché evidentemente hai un percorso di vita, un carattere e delle peculiarità che vanno bene qua dentro, al di là del cognome che porti”.

Anche Andrea Zelletta ha voluto dire la sua, portando ad esempio il percorso di Francesco Oppini e Guenda Goria. Il modello ha incoraggiato il nuovo concorrente a prendere l’esperienza al Grande Fratello Vip come un’opportunità per riscattarsi: “Hai la possibilità di dimostrare quello che tu sei e quello che hai dentro”.

E Stefania Orlando ha aggiunto: “Si vede che sei una ragazzo per bene, datti del tempo”. Andrea Zenga ha raccontato alla showgirl di aver perso il lavoro da personal trainer in questi mesi, ma di aver voluto comunque cavarsela da solo. Il figlio di Walter Zenga ha poi ammesso di essere un ragazzo come tanti altri, alla ricerca della sua stabilità: “Mi sto specializzando come agente immobiliare, sono molto ambizioso”.

Il ragazzo infine ha confessato che il suo rapporto con il padre è abbastanza complicato. Chissà che Alfonso Signorini non riesca a intervenire nella relazione tra padre e figlio nelle prossime puntate: “Non voglio passare per vittima, sono argomenti delicati e mi sento di aver una certa responsabilità”, ha affermato Andrea, rivelando le sue difficoltà ad affrontare l’argomento.