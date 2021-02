editato in: da

Al GF Vip, Andrea Zenga confessa i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò. Il figlio di Walter Zenga e l’attrice si sono avvicinati ancora di più dopo l’ultima puntata in diretta del reality. In una lunga chiacchierata Andrea ha voluto svelare a Rosalinda cosa prova per lei. Nei giorni scorsi si era tenuto a distanza, affermando di sentirsi molto vicino alla giovane, ma di rispettare il fidanzato Giuliano a cui è legata da oltre dieci anni.

Il loro rapporto è entrato in crisi dopo che la Cannavò ha iniziato alcune riflessioni al GF Vip e fuori dalla Casa ci sarà un chiarimento in cui dovrà prendere una decisione importante. “Ogni avvicinamento che c’è stato tra noi l’ho voluto anche io – ha spiegato Rosalinda -, la mia situazione fuori è complessa e conoscerti mi ha destabilizzato. Tu stai facilitando una scelta che io già stavo prendendo, sei arrivato in un momento dove ero già in conflitto con me”.

“Sicuramente non mi faccio castelli per aria, nel senso vedo che sei affettuosa con Andrea quindi non sapevo bene – ha esordito Zenga -. Certe cose che mi verrebbero naturali, un abbraccio, con una ragazza che mi piace sia esteticamente che come modi e tutto, magari mi trattengo perché penso prima a te e a quello che potrebbe succedere, perché mi rendo che io sono un ragazzo single e ogni cosa che faccio ne devi pagare le conseguenze tu e io questo non lo voglio. Penso sempre prima a te e a non metterti in difficoltà”.

Andrea si è poi lasciato andare a una vera e propria dichiarazione, immortalata dalle telecamere del GF Vip. “Poi che ti devo dire, che volevo rispondere al messaggio sì – ha ammesso riferendosi a una lettera che lei gli aveva inviato -, che vorrei abbracciarti di più sì, quello ormai è palese, però anche prima, avrei voluto parlarti prima ma avevo un sacco di paranoie per paura che poteva accadere a te e alla tua situazione. Io ti vorrei conoscere meglio qui, fuori, non mi cambia niente, aspettare o rispettare una situazione. La cosa che fa stare meglio a te io la rispetto, perché magari l’interesse che avevo pensavo fosse di più di quello che percepivo in te. Fosse stato per me a livello di chiacchiere, di sguardi, di abbracci sarebbe molto di più, sarei falso a dirti che non mi fa piacere, però in questo instante il pensiero è per te, quindi quello che ti fa stare bene lo faccio. Se devo fare un passio indietro lo faccio, se devo fare un passo avanti lo faccio molto molto volentieri. Voglio rispettare quelli che sono i tuoi tempi – ha concluso -, però mi fa piacere, sono contento e in qualunque modo ci sono”.