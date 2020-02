GF Vip, Andrea Montovoli abbandona la casa: “Non ce la faccio”

editato in: da

Andrea Montovoli abbandona la casa del Grande Fratello Vip nella quattordicesima puntata del reality. L’attore ha deciso di varcare la porta rossa dopo giorni di riflessione e di discussione con gli altri inquilini. Una scelta maturata dopo che aveva raccontato di fronte alle telecamere il suo passato difficile, segnato dalla morte improvvisa del padre e dalla detenzione in carcere.

“Sono state settimane toste per me – ha confessato ad Alfonso Signorini -. Sono contento dell’opportunità e del percorso che ho fatto. Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare. Sono riuscito ad aprire un mostro di 17 anni fa ed elaborarlo. È importante nella vita capire i propri limiti. Io sono quasi al limite”.

Poco dopo Andrea ha lasciato il reality, seguendo l’esempio di Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti, che nelle scorse settimane avevano chiesto di essere eliminate. L’ex Miss Italia aveva fatto la sua scelta perché aveva nostalgia di casa, mentre la scrittrice dopo un malore e il ritorno in casa, aveva abbandonato definitivamente.

Il mostro di cui ha parlato l’attore 34enne prima di lasciare il bunker di Cinecittà è il suo passato complicato. Nel corso delle puntate del GF Vip, Montovoli era riuscito a conquistare il pubblico con la sua sensibilità, svelando di avere molto da raccontare.

“Era il 1997 – aveva confessato -, mio papà aveva 40 anni, ha avuto un’aneurisma cerebrale e ci ha lasciati. Questi anni qui sono anni bui per me… una cosa brutta che non auguro a nessuno e mi ha cambiato la vita. Dopo che ho perso mio padre, a 13/14 anni sono entrato in giri brutti. Mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la testa, faccia a terra. Ho visto la vita passare davanti, appena hanno messo le manette ho capito che ero salvo. Il teatro era uno dei momenti di svago in carcere, che mi ha dato la possibilità di fare quello che faccio ora. Adesso Andrea si conosce un po’ di più, mi sento più leggero dopo aver detto questa cosa”.