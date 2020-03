GF Vip, Andrea Denver preoccupato per Adriana Volpe: “Spero che stia bene”

editato in: da

Nella casa del GF Vip, Andrea Denver svela di essere preoccupato per Adriana Volpe e si confida con Patrick Ray Pugliese. Il modello e la conduttrice hanno creato un forte legame durante la permanenza nel bunker di Cinecittà e ora che la Volpe ha lasciato il reality, Denver è sempre più triste.

Come è noto Adriana ha abbandonato il gioco all’improvviso, in seguito al peggioramento delle condizioni di suo suocero, Ernesto Parli, papà del marito Roberto Parli. Durante una pausa in giardino, Andrea si è confidato con Patrick, svelando di sentire molto la mancanza dell’inquilina.

“Guarda che bella, Adriana è bellissima – ha detto guardando una foto dell’ex presentatrice de I Fatti Vostri -. Spero che stia bene”. Patrick ha risposto: “Sì, Adriana è bellissima, ma io non riesco a guardarla per me è come una sorella, sono troppo amico del marito”. Pugliese ha infatti svelato di essere amico di Roberto Parli da ben vent’anni.

Proprio qualche giorno fa Adriana aveva postato un video che ripercorreva i momenti più belli della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile – aveva scritto -. La vita può allontanarci l’amore continuerà”. La showgirl aveva abbandonato fra le lacrime la casa del GF Vip, senza svelare nello specifico cosa era accaduto, anche se Patrick, suo amico, era già a conoscenza delle precarie condizioni di salute del suocero.

“Ho fatto di tutto per rimanere e per credere nel messaggio che andrà tutto bene – aveva detto fra le lacrime la Volpe -. Devo veramente uscire per il ruolo di mamma e moglie. Siate forti e non mollate mai, io non l’ho fatto”. Secondo le ultime anticipazioni, Adriana interverrà nel corso della prossima puntata del reality condotto da Signorini, inviando un nuovo messaggio ai coinquilini.