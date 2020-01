GF Vip, Signorini fa incontrare la Marini e la Rusic dopo 15 anni

editato in: da

Il Grande Fratello Vip 4 continua a regalarci ancora tante emozioni e qualche sorpresa che ci lascia senza fiato. Con la conduzione di Alfonso Signorini, il reality show si sta rivelando un vero successo. E le tante novità di questa edizione hanno portato una ventata di freschezza di cui si sentiva proprio il bisogno.

Comunque, ancora una volta a tenere alta l’attenzione del pubblico è la rivalità che si è instaurata tra i concorrenti. Come quella tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che hanno più volte espresso la loro antipatia reciproca – anche con parole molto dure. Che dire invece delle diatribe che ormai vanno avanti da tempo, e che nulla hanno a che fare con il GF Vip? L’esempio perfetto è quello di Rita Rusic e Valeria Marini, che hanno amato lo stesso uomo (in periodi diversi) e che non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine da anni.

Proprio nel corso del quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip, abbiamo avuto modo di assistere ad uno scontro epico. Dopo l’espulsione di Salvo per le sue frasi violente e sessiste, a cui ha fatto seguito un breve ingresso dello stesso nella Casa per chiedere scusa ai suoi compagni d’avventura, dopo l’emozionante incontro tra Pago e Miriana Trevisan che ha commosso tutti, ecco il momento che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Già dalle anticipazioni avevamo immaginato che tra le due sarebbero volate scintille, e in effetti è proprio ciò che è accaduto. Entrata nella Casa, la Marini ha esordito spiegando di voler avere un confronto civile, ma in breve tempo la loro discussione è degenerata. La showgirl ha accusato la Rusic di aver sempre detto cose terribili sul suo conto, portando anche testimonianza stampata dei titoli di giornale usciti negli anni sulla questione. D’altro canto, Rita ha ribattuto parlando del disagio che la Marini avrebbe portato nella sua famiglia – in particolare dei figli – nel periodo in cui è stata con Vittorio Cecchi Gori.

Tra frecciatine e qualche insulto velato, il loro scontro si è infine concluso con un abbraccio e un paio di baci piuttosto forzati. Tanto che, solo pochi istanti prima, Rita Rusic si era riferita alla discussione con Valeria utilizzando il termine “inferno”. Ma siamo sicuri che la loro rivalità è ancora ben lontana dall’essersi spenta.