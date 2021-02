GF Vip, Alda D’Eusanio rimane nella Casa: due pesi due misure?

editato in: da

Il GF Vip è entrato ufficialmente nell’ultimo mese di programmazione e non ha risparmiato ai telespettatori gli ennesimi colpi di scena. Al centro dell’attenzione mediatica è finita Alda D’Eusanio, entrata in gioco da una sola settimana come ultima concorrente di questa edizione del reality.

Alfonso Signorini ha definito la giornalista “verbalmente spregiudicata” e, a tal proposito, in settimana Alda si è lasciata andare a un’espressione poco felice che non è passata inosservata. Nemmeno il GF ha potuto ignorarla, tanto da riprendere il discorso nella diretta del lunedì sera su in onda su Canale 5. Alda D’Eusanio infatti, durante la cena a tema persiano avvenuta nella Casa, quasi non si è resa conto di aver usato un termine di cattivo gusto in modo inappropriato. Termine per il quale Fausto Leali era stato eliminato dalla stessa edizione del GF Vip.

Alfonso Signorini ha spiegato che nonostante la parola usata sia stata la stessa, il contesto nel quale Alda si è espressa è stato giudicato ben diverso da quello usato da Fausto Leali. Alda D’Eusanio si è subito scusata pubblicamente, giustificando la sua azione priva di intenzioni offensive.

Se qualcuno si è offeso mi dispiace. Da persona di colore bianca chiedo perdono al popolo di colore nero per tutto quello che hanno subito.

La D’Eusanio ha immediatamente riconosciuto le sue colpe e si è subito scusata, spiegando come la sua azione fosse priva di intenzioni negative. A tal proposito è intervenuto in studio Enock che ha spiegato come il termine sia stato ad ogni modo offensivo.

Il GF Vip ha preso una decisione definita da Signorini “democratica”, perché l’espressione non era indirizzata a una persona fisica ma in un contesto conviviale, per questo Alda D’Eusanio è finita subito al voto e al giudizio del pubblico: per l’occasione è stato infatti aperto un televoto flash per far decidere agli spettatori nel giro di pochi minuti il destino di Alda.

Il pubblico si è espresso a favore, permettendole di fatto di rimanere in gioco: che siano forse stati usati due pesi e due misure rispetto ad altri episodi avvenuti nel passato? Di certo la questione ha agitato e continua ad agitare gli animi del pubblico.