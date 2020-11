GF Vip, Adua Del Vesco e Dayane Mello ai ferri corti: “Non userò strategie”

editato in: da

Sembra proprio che l’idillio fra Adua Del Vesco e Dayane Mello nella Casa del GF Vip si stia avviando verso la fine. Nell’ultima puntata del reality si è parlato molto del legame fra l’attrice e la modella che è divenuto molto forte nel loft di Cinecittà. Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, in particolare, hanno accusato Dayane di usare il suo ascendente nei confronti di Adua per controllarla e rimanere in gioco.

“Non vorremmo che tu sia vittima della ragnatela di Dayane – ha detto Zorzi parlando con l’attrice -. Io non vorrei che lei si sia scritta una sorta di canovaccio su questa cosa del vostro ‘innamoramento’ per agitare un po’ le acque. Ti spiego meglio. Lei è molto intelligente e sa schiacciare dei pulsanti perché sa esattamente che reazioni provocano nelle persone […] Reazioni per le quali lei “gode”. E anche il fatto di farti andare in crisi. E non vorrei che tu stessi male per una cosa che, da parte tua, non c’è. […] Lei ha sempre detto, dall’inizio, che voleva una storia al GF. Non è riuscita. Se tu vuoi una storia al GF è per due motivi. O perché esci da un’altra storia e ha bisogno di…O perché comunque la storia al GF fa parlare”.

Parole che hanno messo in crisi Adua Del Vesco. Nonostante le due amiche si siano chiarite subito dopo la puntata del GF Vip, sembra che la situazione stia cambiando. Adua infatti si è ribellata, affermando che deciderà da sola chi nominare nel corso della puntata, ignorando la richiesta di Dayane Mello di accordarsi. “Non posso più sbagliare le nomination, l’ho già fatto 3 volte. Devo lasciare nella Casa quelli che mi odiano?”, ha detto la Del Vesco. L’attrice ha quindi rifiutato la proposta della modella di accordarsi e nominare la stessa persona.

“Non ci arrivo, non ci voglio arrivare – ha tuonato Adua -. Non me ne frega una mazza, io al momento che voglio votare voto quello che mi sento, al di là di tutto. Se andrò in nomination pazienza, se tornerò a casa va bene. Non voglio avere niente a che fare con ‘sti intrugli, sto bene così come sto”.