GF Vip, Adriana Volpe vicina ad Andrea Denver: la dura critica del marito

editato in: da

Nuovi guai in arrivo per Adriana Volpe che è stata criticata su Instagram dal marito a causa del suo atteggiamento nei confronti di Andrea Denver nella casa del GF Vip. L’ex star de I Fatti Vostri è rinchiusa nel bunker di Cinecittà da oltre un mese e non ha mai nascosto il fortissimo feeling con il modello. Il rapporto fra i due è cresciuto nel corso delle settimane e ha fatto molto discutere, soprattutto perché Denver ha ammesso di provare una forte attrazione per Adriana.

La conduttrice è sposata da diversi anni con Roberto Parli da cui ha avuto la figlia Gisele. Un amore che ora sembra messo a rischio dal legame che Adriana ha instaurato con Andrea, almeno così sembra a giudicare dalle parole dell’imprenditore. Dopo l’ultima puntata del GF Vip infatti alcuni utenti hanno criticato l’atteggiamento di Adriana nei confronti di Denver, mettendo in dubbio la sua buona fede.

“Ha baciato Pago, un giorno dopo essere entrata nella Casa – ha scritto su Instagram un utente, criticando la Volpe -. Tanto che il marito le ha fatto arrivare una lettera scritta dalla figlia. Dove chiede al Gf di non farle baciare nessun uomo. Poi bacia Denver e fa la gallina imbarazzata. Però non gli si stacca di dosso. Signorini lo fa passare per un gioco. E il marito e la figlia a casa che guardano! Lo schifo… Non vedo l’ora che esca dal Gf vip e finisca nel dimenticatoio!”.

Roberto Parli, che in passato ha sempre difeso la presentatrice, ha commentato con un laconico: “Hai ragione”. Parole che fanno intuire che il marito della Volpe non sia affatto contento di ciò che sta accadendo al GF Vip. Negli ultimi giorni d’altronde Adriana e Andrea sono stati più uniti che mai, costretti a realizzare alcune foto, in costume, destinate al calendario del reality.

Il feeling fra gli inquilini è stato notato anche da Antonio Zequila che ha commentato le foto scattate in piscina. “I corpi che si avvinghiano nella piscina, oliati, sulla tavola da surf come si dice? L’occasione fa l’uomo ladro e anche la donna ladra – ha detto -. […] Si vede che a lei piace anche se poi ci gioca sopra però l’ormone è ormone. L’ormone è sia maschile che femminile, è unisex!”.