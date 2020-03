GF Vip: Adriana Volpe in contatto con i familiari. Il comunicato: “Motivi personali”

editato in: da

In queste ore Adriana Volpe è stata messa in contatto con i suoi familiari. Ad annunciarlo è il GF Vip con un comunicato ufficiale attraverso il quale ha svelato che quanto accaduto: “Oggi pomeriggio – si legge – la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

Si tratta di un evento eccezionale poiché il contatto con l’esterno viola la prima regola fondamentale del Grande Fratello Vip che prevede il totale isolamento dei concorrenti. La produzione del reality condotto da Alfonso Signorini non ha svelato quali siano i “motivi personali” che hanno permesso alla Volpe di parlare con i suoi cari, ma i fan ipotizzano che si tratti di qualcosa di grave.

In passato infatti è già accaduto che la produzione del GF Vip infrangesse le regole e sempre per motivi molto seri. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per Adriana Volpe che ha ricevuto una lettera dal marito Roberto Parli. Nella missiva l’imprenditore e papà di Giselle, ribadiva il suo amore per la showgirl, sottolineando però che alcuni suoi comportamenti potevano essere equivocati.

Nella casa del GF Vip infatti Adriana si è avvicinata molto ad Andrea Denver, così tanto che qualcuno ha ipotizzato persino la nascita di un flirt. La conduttrice ha sempre ribadito l’amore per suo marito, ma nel bunker di Cinecittà non ha mai avuto paura di svelare ciò che pensava.

Fra i momenti più difficili della sua permanenza nella casa anche lo scontro con Antonio Zequila. L’attore infatti sostiene di aver avuto una love story con la Volpe, mentre lei ha affermato più volte, anche in diretta tv con Alfonso Signorini, di non aver vissuto nessun flirt con lui. Non è chiaro chi stia mentendo: di certo la questione ha portato i concorrenti del GF Vip allo scontro, con dure accuse e attacchi.