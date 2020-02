GF Vip, Adriana Volpe e Andrea Denver sempre più vicini

editato in: da

Adriana Volpe e Andrea Denver sono sempre più vicini nella casa del GF Vip. Fra il bel modello e la conduttrice c’è una forte intesa che è stata più volte sottolineata anche dagli altri inquilini del bunker di Cinecittà. La Volpe e Denver hanno creato un bel rapporto nel corso della reclusione forzata e si sono avvicinati molto durante la realizzazione di un calendario del GF Vip.

“Mi è capitata una partner molto gradita – ha svelato Andrea Denver in Confessionale -. Ci ho messo del mio meglio. Trovo che Adriana sia una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che piace a me nelle donne…Nonostante la differenza di età, è la mia donna ideale. Non sono soddisfattissimo della foto – ha aggiunto – però sono soddisfatto di ciò che i miei occhi hanno visto, mi sono caduti ogni tanto sulle forme di Adriana. Mi sono sentito molto a mio agio, imbarazzo proprio zero, non mi sento mai in imbarazzo con Adriana… anzi! […] Io faccio il diavoletto in questa situazione”.

La Volpe è sposata con Roberto Parli dal 2008 e la coppia ha una figlia, Gisele. Nonostante ciò molti fan del Grande Fratello Vip hanno iniziato a fare il tifo per un possibile flirt all’interno della casa fra la Volpe e Denver. Fra loro anche Antonio Zequila, che ha commentato in modo diretto la vicinanza fra i due inquilini.

“I corpi che si avvinghiano nella piscina, oliati, sulla tavola da surf come si dice? L’occasione fa l’uomo ladro e anche la donna ladra – ha detto il conduttore -. […] Si vede che a lei piace anche se poi ci gioca sopra però l’ormone è ormone. L’ormone è sia maschile che femminile, è unisex!”.

Nella casa del GF Vip nel frattempo è già nato un nuovo amore, quello fra Clizia Incorvaia, reduce dall’addio a Francesco Sarcina, e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi.