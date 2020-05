GF Nip, “Signorini al posto della D’Urso”: il conduttore fa chiarezza

editato in: da

Sul fatto che Alfonso Signorini sia un conduttore istrionico e versatile, in grado di tenere il pubblico inchiodato al teleschermo, non ci piove. Ma la sua abilità può riuscire a scalzare un’altra Signora (con la S maiuscola) della televisione, ovvero Barbara D’Urso? Il dubbio si è insinuato per via di un’indiscrezione rimbalzata di social in social.

Nello specifico, il sito web dell’esperto di gossip Davide Maggio ha pubblicato un articolo che voleva Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello Nip. Questo, però, avrebbe sottinteso la detronizzazione Barbara D’Urso, che al GF Nip regna incontrastata da diversi anni.

La stessa Barbara aveva confermato il proprio ritorno: la notizia, pertanto, ha fatto rumore. Un rumore che poteva essere dannoso per i rapporti tra i due conduttori, tormentati per diversi anni e tornati pacifici solo all’inizio del 2020.

Dato che la notizia si stava facendo insistente, Alfonso Signorini ha deciso di intervenire e di fare chiarezza. Il conduttore ha, probabilmente, pensato che alimentare questa indiscrezione poteva portare a nuovi fraintendimenti con l’amica ritrovata e i due sono stati abbastanza chiari: ora che i rapporti sono tornati distesi, non vogliono perdersi.

Così, il conduttore ha pubblicato un post chiarissimo su Instagram, che fuga qualsiasi dubbio. Allo screenshot della notizia che lo vuole conduttore del Grande Fratello Nip, Vip e persino di un talk pomeridiano (altro “territorio” della D’Urso), ha allegato la seguente didascalia:

FAKE NEWS Della serie ‘famo du risate’. A proposito, qualcuno avvisi il sito di @davidemaggioit che ha lanciato la CLAMOROSA notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito!

Anche se i commenti di amici e fan si sono susseguiti manifestando entusiasmo per un palinsesto Signorini-centrico, insomma, non c’è nulla di vero nelle indiscrezioni. E l’elegantissimo Alfonso è riuscito a farlo comprendere alla perfezione, mettendo i puntini sulle i con una risata.