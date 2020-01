Gerardina Trovato racconta il suo dramma dalla D’Urso e attacca la madre

editato in: da

Gerardina Trovato racconta il suo dramma a Live – Non è la D’Urso e attacca la madre Agata Russo. La cantante catanese è stata ospite dello show di Barbara D’Urso dove ha svelato il suo periodo buio, fra problemi di salute ed economici. Star della musica, arrivata al successo grazie a Sanremo e Caterina Caselli, la Trovato oggi vive una situazione di disagio.

Si è trasferita in Sicilia, vendendo la sua casa a Roma, e sopravvive grazie a 80 euro che le vengono fornite dalla Caritas. La sua intervista a Live – Non è la D’Urso era molto attesa, soprattutto perché l’artista siciliana mancava da ben 11 anni dalla tv. “Qui sono al sicuro? Non è che vengono gli assistenti sociali a portarmi in manicomio? – ha detto la Trovato, sconvolgendo la D’Urso -. Che poi quelli ti interdicono, ti mettono un tutore, nel mio caso sarebbe la mia dolce mammina che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me”.

“Da dodici mesi sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capopassero dove mi sono trasferita – ha svelato Gerardina, parlando della sua nuova vita -, ci sono delle persone meravigliose che quando vedono che crollo a terra mi riempiono di cose da mangiare, io ho la mia dignità e non chiedo, sono loro che mi invitano”. La cantante ha poi confessato di aver inviato alcuni brani a Sanremo. Amadeus aveva accettato un singolo, ma la mancanza di soldi non ha permesso alla Trovato di partecipare alla kermesse.

“Io a Sanremo 2000 avevo un equilibrio psicofisico perfetto, ora sono magra ma sto bene, era prima che non stavo bene – ha spiegato alla D’Urso -. Perché i miei soldi sono finiti in banca non posso dirlo perché se ne stanno occupano gli avvocati […] Da quando mi sono disintossicata ho scritto 24 canzoni, le ho presentate tutte a Sanremo 2020, tutte, una l’avevano pure scelta ma non avevo soldi. Non potevo produrmi, non ho dietro multinazionali e non potevo sostenere le spese. Finché avevo il conto in banca mi potevo permettere provini, mi finiscono i soldi, mi si riblocca la vita”.

La Trovato ha poi sostenuto di aver chiesto aiuto alla madre, ma di aver trovato un netto rifiuto. “Quando ho detto a mia mamma che non avevo più soldi, mia madre ha detto ammazzati, sparati. Lei è andata dagli assistenti sociali a dire delle cose di me false”. Un racconto drammatico che Barbara D’Urso è stata costretta a bloccare per dare spazio agli altri contenuti dello show. La conduttrice ha quindi invitato la cantante a presentarsi di nuovo nel programma per approfondire la questione.