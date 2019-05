Georgette Polizzi in ospedale dopo le rivelazioni sul caso Pamela Prati

editato in: da

Georgette Polizzi ha annunciato di essere stata ricoverata in ospedale dopo le sue dichiarazioni sul caso Prati. L’influencer, come è noto, faceva parte dell’agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, agenti della showgirl sarda. Dopo aver partecipato ad una puntata di Live – Non è la D’Urso, per difendere le amiche, ha però deciso di dissociarsi, rilasciando un’intervista che ha fatto discutere.

L’ex protagonista di Temptation Island ha affermato di non credere alla Prati e alle sue manager, rivelando che Mark Caltagirone non esiste e di averne le prove. Le sue parole hanno scatenato la rabbia dei diretti interessati e Georgette ha affermato di avere paura.

“Hanno mentito sulla vicenda Caltagirone – ha raccontato -, mentito sulla situazione economica di Pamela, perché io ho visto le carte dei pignoramenti. Vederle su Canale 5 con quella lucidità mi ha fatto paura. Per questo ho deciso di parlare”.

Poco dopo l’ospitata di Pamela Prati dalla D’Urso, Georgette ha annunciato di essere stata ricoverata in ospedale. La stilista infatti da qualche anno combatte contro la sclerosi multipla e lo stress degli ultimi giorni non ha favorito le sue condizioni di salute.

“Questo accumulo di ansia e tensione non aiuta la mia malattia – ha spiegato su Instagram, dopo un breve ricovero -, quindi oggi i medici si sono presi cura di me. Adesso devo solo riposare un po’ e tutto passerà. Il problema è che tutta la situazione di questi settimane ha portato ad una serie di falsi allarmismi. Spero solo che tutto passi in fretta”.

Nelle Stories la Polizzi, che a settembre sposerà il fidanzato Davide Tresse, ha affermato di voler pensare solamente alla sua salute, messa a rischio dall’ansia provata per essere stata coinvolta nel caso Prati. “Prima dei discorsi, prima dell’affetto, prima delle chiacchiere, prima del cuore, viene la mia salute – ha detto – e quando questa viene messa a repentaglio, io devo pensare a me e soprattutto prendermi cura di me e non degli altri. Qualcuno lo chiamerà egoismo – ha concluso -. Al mio matrimonio voglio arrivarci camminando, non seduta su una carrozzina! Da oggi vengo io prima di tutto. Voi parlate, io intanto penso a me”.