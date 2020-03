George Clooney ricorda Elisabetta Canalis: “Nessuna mi ha fatto ridere come lei”

editato in: da

George Clooney ricorda l’amore per Elisabetta Canalis e racconta il loro legame speciale in una lunga intervista. Il divo di Hollywood e l’ex velina di Striscia la Notizia sono stati legati per due anni. Un rapporto importante che entrambi ancora ricordano con il sorriso visto che, dopo l’addio, sono rimasti buoni amici.

Era il 2009 quando la Canalis e Clooney fecero sognare il mondo intero con una love story che sembrava destinata a durare per sempre. Lei splendida top model italiana, lui attore di successo: entrambi erano all’apice della carriera e innamorati. Per qualche tempo gli esperti di gossip ipotizzarono anche che sarebbe stata proprio Elisabetta a far “mettere la testa a posto” a George, portandolo all’altare e mettendo fine alla sua vita da playboy.

ll destino fu diverso però e il lieto fine non arrivò. Nel 2011 la coppia annunciò l’addio, ma la Canalis e Clooney rimasero comunque amici. Un legame speciale che continua ancora oggi che entrambi hanno cambiato vita. Elisabetta vive a Los Angeles, è mamma della piccola Skyler Eva e ha sposato il medico Brian Perri. George alla fine ha capitolato, sposandosi, conquistato da Amal Alamuddin, avvocatessa da cui ha avuto i gemelli Ella e Alexander.

Entrambi sono felici, ma custodiscono ancora i ricordi più belli di quei due anni trascorsi insieme. “Elisabetta Canalis non la conoscete – ha raccontato l’attore -, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”. Parole importanti che sono arrivate dopo che George ha ribadito il suo grande amore per Amal. Anche se oggi è sposato con l’avvocatessa infatti, Elisabetta avrà sempre un ruolo importante nella sua vita.

E se Clooney sembra aver riservato un posto speciale nel suo cuore per la Canalis, lei ha fatto lo stesso. “Con George Clooney ho bei ricordi – ha svelato lei qualche tempo fa -, ma è mio marito l’uomo della mia vita. Con Brian ho vissuto e vivo anni di gioia, coronati dall’arrivo di mia figlia”.