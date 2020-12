George Clooney insegna cose terribili ai gemelli e fa urlare Amal

editato in: da

George Clooney continua a raccontare dettagli privati della sua vita in famiglia, con la moglie Amal e i gemelli di 3 anni, Alexander ed Ella. Il lookdown a casa della star si è rivelato piuttosto particolare e George si è presto trovato nei panni del “mammo”.

Clooney ha confessato di essere uscito pochissimo dallo scorso marzo (guarda il video in alto) e solo per necessità, infatti temeva per la salute di Alexander che soffre di asma. Ma questo non vuol dire che si sia annoiato in questi mesi. George ha lavorato infatti al suo nuovo film, The Midnight Sky, per il quale è finito in ospedale, e intanto si è dovuto occupare della casa e dei figli.

Infatti, sua moglie Amal negli ultimi mesi è stata impegnatissima con la stesura del suo libro che finalmente ha pubblicato nei giorni scorsi e nel lanciare il volume ha voluto ringraziare pubblicamente George per la sua pazienza, promettendogli che non pubblicherà mai più un altro libro: “per il bene del nostro matrimonio”.

E così Clooney si è sacrificato per il bene della famiglia e ha passato molto tempo coi figli, insegnando loro cose orribili, come ha confessato. Per fortuna a compensare gli insegnamenti ci ha pensato ancora una volta Amal.

Così, mentre George si dilettava a rivelare ai gemelli scherzetti tremendi per farli stare buoni, sua moglie ha dato loro lezioni di lingue straniere grazie alle quali ora parlano un fluente italiano. La famiglia Clooney è molto affezionata al Belpaese. Ormai sono decenni che la star possiede una villa a Laglio, sul lago di Como. Non dimentichiamo poi che George ha avuto per parecchio tempo una fidanzata italiana, Elisabetta Canalis.

Comunque, in collegamento con il Graham Norton Show, l’attore ha fatto una dolcissima dichiarazione ad Amal, dicendo: “Sono chiaramente i figli di mia moglie. Hanno tre anni e parlano fluentemente l’italiano. Sono molto avanti”. E ha proseguito: “Mia moglie è un genio e i bambini sono molto brillanti. Io invece insegno loro cose orribili. Quando sento le urla di mia moglie, so che ci sono riuscito. Ho insegnato loro a mettere la Nutella nei pannolini, poi vanno di sopra e se la mangiano”.

Clooney è noto tra i suoi amici per fare scherzi terribili, persino sul set, anche se l’amicizia per lui è sacra, infatti ha regalato un milione di dollari a testa alle persone che lo hanno aiutato quando era in difficoltà. Ora ha deciso di mettere un po’ di pepe in famiglia, arruolando nelle sue imprese Ella e Alexander, per la gioia di mamma Amal.