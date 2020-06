Gemma Galgani lontano da U&D: Sirius va a Torino

editato in: da

Gemma Galgani e Sirius, alias Nicola Vivarelli, si frequentano anche fuori da Uomini e Donne? Dopo gli avvistamenti a Roma, il corteggiatore del Trono Over ha rivelato su Instagram di essere a Torino, città in cui vive la dama. Nelle Stories, il modello ha fatto intendere di essere in compagnia di alcuni amici, ma da subito i fan della trasmissione di Maria De Filippi si sono chiesti se ci sia stato un incontro con Gemma.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Giovanna Abate, che ha deciso di uscire dalla trasmissione in compagnia di Sammy Hassan, deludendo (sino alle lacrime), l’altro pretendente, Davide Basolo, alias l’Alchimista. In seguito hanno scelto anche Carlo Pietropoli e Sara Shaimi, tronisti tornati in tv dopo circa due mesi di stop, per svelare la loro decisione di fronte alle telecamere. L’ultimo incontro in studio fra Gemma e Nicola non è stato molto positivo. La dama e il giovane corteggiatore infatti si sono scontrati a causa delle versioni molto diverse riguardo il loro incontro in hotel e Tina Cipollari è intervenuta, accusando Sirius di essere falso. Il motivo? Il corteggiatore non ha baciato la Galgani quando ne ha avuto l’occasione.

“Sei un grandissimo bugiardo – ha detto la Cipollari -. Dal momento che tu ti sei esposto, sei venuto qui a corteggiare una donna con mezzo secolo in più di te sei soggetto a critiche. Io penso tu sia un grande falso. È un bel po’ che tu vieni qui e poi che cosa fa? Si trova da solo con questa donna dentro quattro mura, manda via pure gli operatori e non le dai neanche un bacio?”.

Nicola si è però difeso, chiedendo a tutti di rispettare i suoi tempi. “Ovvio che io ho davanti a me una persona più matura – ha detto -, per questo potrei anche trovarmi qualche volta in difficoltà, perché nutro un grande rispetto nei tuoi confronti. A volte può darsi che sia un pochino più ritirato rispetto a una ragazza della mia età. Ho anche capito che se non veniva da parte mia l’abbraccio, magari non veniva nemmeno. Io non ho voluto creare quella situazione e non l’ho creata”.