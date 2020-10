Chi è Gaetano Salvi, il nuovo amore di Gabriel Garko

editato in: da

Gaetano Salvi è il nuovo amore di Gabriel Garko, fotografato insieme all’attore in questi giorni. Il re delle fiction ha finalmente ritrovato il sorriso dopo aver scelto di vivere alla luce del sole i suoi amori. A regalargli la felicità è Gaetano, 23enne che non è legato in alcun modo al mondo dello spettacolo. L’attore e il nuovo compagno sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante un’uscita in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, amiche di Gabriel.

Gaetano è originario di Torre Annunziata, un paese in provincia di Napoli, ma da qualche anno vive a Somma Lombardo e lavora all’aeroporto di Milano Malpensa. Ospite di Verissimo, Garko aveva parlato del loro rapporto senza però fare alcun nome. “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene – aveva confidato a Silvia Toffanin -. È una storia appena iniziata”. Nel corso dell’intervista, per la prima volta, Gabriel aveva parlato dei suoi amori passati, tenuti segreti.

L’attore aveva raccontato di aver vissuto una relazione importante con un ragazzo di nome Riccardo, durata undici anni. “Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata – aveva detto -. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo. Ma siamo stati insieme undici anni”. Garko aveva anche confermato la love story con Gabriele Rossi, conosciuto sul set di una fiction. “La storia con Gabriele Rossi si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti – aveva detto -. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Oggi nella sua vita c’è Gaetano, un ragazzo semplice, estraneo al gossip e alle luci dello spettacolo. Il coming out per Gabriel Garko è arrivato dopo un lungo percorso, fatto di profonde sofferenze e paure. “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi – aveva spiegato, fra le lacrime, a Silvia Toffanin -, perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto […] Avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”.