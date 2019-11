Gabriel Garko a Live – Non è la D’Urso: nuove confessioni su Gabriele Rossi

editato in: da

Gabriel Garko sarà ospite di Live – Non è la D’Urso. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque. Un ritorno in tv in cui di certo scopriremo qualcosa di più sul legame con Gabriele Rossi e la vita privata dell’attore. Nell’ultimo periodo si è parlato molto delle presunte nozze segrete di Garko con una persona misteriosa.

A scatenare i gossip la comparsa di una fede sulla mano del re delle fiction e alcune sue dichiarazioni in cui affermava di essere innamorato e di sognare il matrimonio. Gabriel aveva smentito di essersi sposato nel salotto di Domenica In e, nonostante i tentativi di Mara Venier, non aveva raccontato tutta la verità sulla sua vita sentimentale.

A destare curiosità è soprattutto il legame fra Garko e Gabriele Rossi. I due attori si sono conosciuti ormai anni fa sul set della fiction L’Onore e il Rispetto e da allora non si sono più lasciati. Un rapporto che nel tempo è diventato più forte e saldo, tanto che gli amici sono sono sempre insieme. Eventi, cene e appuntamenti, Rossi è spesso accanto a Gabriel e l’ha accompagnato anche all’incontro con l’editore La nave di Teseo per discutere gli ultimi dettagli su Andata e Ritorno, il suo primo libro.

Cosa accadrà a Live – Non è la D’Urso? Per ora non è dato saperlo. Di certo ci saranno moltissime sorprese e colpi di scena come spesso accade nello show della conduttrice napoletana. Garko entrerà nell’ascensore della trasmissione per incontrare due fan, per il resto è tutto top secret. In molti si aspettano nuove confessioni su Gabriele Rossi e sperano che l’attore possa fare chiarezza, svelando l’identità della persona che gli ha rubato il cuore. Gabriel infatti ha spiegato di non essersi sposato, ma ha chiarito di essere innamorato e pronto a mettere su famiglia.