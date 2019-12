Gabriel Garko, su Instagram la foto scattata da Gabriele Rossi

editato in: da

Una foto scattata dall’amico Gabriele Rossi, così Gabriel Garko ha voluto svelare ai fan il suo nuovo look, mostrando ancora una volta il legame profondo con l’attore. In questi giorni il re delle fiction è impegnato nella promozione del suo primo libro intitolato Andata e Ritorno. Un lavoro pubblicato dalla casa editrice di Elisabetta Sgarbi, sorella di Vittorio, in cui racconta senza filtri non solo la sua carriera, ma soprattutto il privato.

Garko è sempre stato molto geloso della sua privacy, ma di recente è finito spesso al centro dei gossip per via del suo legame con Gabriele Rossi. I due attori si sono conosciuti diverso tempo fa sul set de L’Onore e il Rispetto, da quel momento è nata un’amicizia coltivata lontano dai riflettori. Oggi Gabriel e Gabriele sono inseparabili, così tanto che l’attore ha definito il collega un “amico speciale” nel corso della sua ultima intervista rilasciata a Mara Venier.

Garko non ha mai nascosto di avere un legame particolare con Rossi, cresciuto nonostante la differenza d’età (16 anni) e tanti pettegolezzi. “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto – aveva svelato al settimanale Chi -. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone. Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure“.

L’ultimo gesto che testimonia lo splendido rapporto fra gli attori è una foto postata da Garko su Instagram in cui sorride con un’amica e sfoggia un nuovissimo look: un ciuffo biondo. “A passeggio per Roma – ha scritto, aggiungendo diversi cuori rossi e specificando – photo by Gabriele Rossi”.

Le reazioni dei fan sono stati contrastanti. C’è chi ha apprezzato il nuovo taglio e colore, ma anche chi ha chiesto a Gabriel di ripensarci. “Nooo, perché ti sei fatto biondo?”, si legge oppure: “Per il bene dell’umanità, torna moro!”. Tutti però sono concordi nell’apprezzare la presenza costante di Rossi accanto al re delle fiction.