Gabriel Garko e Gabriele Rossi fanno pace dopo la crisi

Pace fatta fra Gabriel Garko e Gabriele Rossi dopo la presunta crisi. Nei giorni scorsi si era parlato di una lite e di un allontanamento fra i due attori causato da Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor e amico di Gabriele. Le star delle fiction, come è noto, hanno un legame speciale, nato sul set de L’Onore e il Rispetto e cresciuto lontano dai riflettori.

Nei mesi scorsi si era parlato molto del rapporto fra i due, soprattutto dopo che Garko, intercettato con una fede al dito, aveva confessato di aver trovato l’amore. Ospite prima di Mara Venier, poi di Barbara D’Urso, l’attore aveva definito Rossi come un “amico speciale”, confermando la stima e l’affetto nei suoi confronti.

Poi il silenzio su Instagram e nessuna apparizione in pubblico dei due che, dopo diverse uscite anche con Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, erano scomparsi. In seguito il settimanale Chi aveva parlato di un allontanamento provocato da Lorenzo Licitra. Il tenore ed ex vincitore di X Factor 11 era stato avvistato in compagnia di Gabriele Rossi per due giorni di divertimento a Milano, mentre Gabriel era rimasto a Roma.

In questi giorni però sembra che fra gli attori sia tornato il sereno. Lo dimostrano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi in cui Garko e Rossi sorridono in un bar del quartiere Prati nella Capitale. Negli scatti gli amici sembrano molto sereni e si scambiano una mimosa, segno di pace. Da sempre molto schivo e riservato, Gabriel non ha mai voluto parlare esplicitamente della sua vita privata.

In un’intervista l’attore, che di recente si è raccontato in un libro intitolato Andata e Ritorno, ha svelato di non voler mescolare la vita pubblica con quella privata. “Io non faccio del male a nessuno – ha spiegato -, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia”.