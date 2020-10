Gabriel Garko, Gabriele Rossi commenta su Instagram il suo discorso al GF Vip

editato in: da

Gabriele Rossi commenta su Instagram il discorso di Gabriel Garko al GF Vip. L’attore ed ex gieffino ha sempre avuto un rapporto speciale con il re delle fiction di cui però non ha mai parlato apertamente, rispettando la grande riservatezza di Gabriel. Nella quarta puntata del reality condotto da Signorini, Garko è entrato nella Casa per incontrare Adua Del Vesco, ma soprattutto per raccontare per la prima volta la sua storia.

“Da me avrete solo la verità”, aveva anticipato su Instagram poco prima della messa in onda dello show e così è stato. Nel giardino, di fronte a una Adua visibilmente emozionata (e che poco prima aveva incontrato il fidanzato Giuliano), Garko ha letto una lunga lettera, parlando con grande sincerità. “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola – ha detto fra le lacrime -. Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. […] Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. Qui avete avuto una sirena, la sirena canta, ti ammalia e poi non ti lascia respirare più. Il mio bambino mi ha tolto la catena, lascia che anche la tua bambina la tolga a te”.

“Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte – ha aggiunto Gabriel Garko -. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella. Ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. E ti dico l’ultima cosa. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Pochi minuti dopo Gabriele Rossi ha postato sulle Stories di Instagram un’immagine emblematica: un burattino a cui vengono tagliati i fili. Un modo per rappresentare la libertà che Garko ha acquistato dopo aver raccontato la verità, superando anni di bugie.