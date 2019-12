Gabriel Garko e Gabriele Rossi a cena con Barbara D’Urso

editato in: da

Un cena fra amici e tante risate: Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno trascorso una serata con Barbara D’Urso a Milano. A svelarlo è stata proprio la conduttrice che su Instagram ha pubblicato uno scatto insieme agli attori e ad altre due amiche.

“Cenetta fra amici con Gabriel Garko e Gabriele Rossi”, ha scritto la conduttrice, aggiungendo anche gli hashtag #maifermarsi #lovefriends #relax e #colcuore. Nell’immagine la D’Urso sorride insieme ai due attori, prima di recarsi al ristorante. L’atmosfera sembra rilassata e a confermarlo è anche Barbara, che nelle Stories è apparsa molto felice.

L’amicizia fra la presentatrice e gli attori dunque continua anche lontano dalle telecamere. Qualche settimana fa Gabriel era stato ospite di Live – Non è la D’Urso, dove si era scambiato un bacio con Barbara e aveva parlato della sua vita privata. Il re delle fiction aveva confessato di non indossare più la fede a causa di un allontanamento con la persona amata.

“No, Barbara, non ho messo la fede – aveva detto -. La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Oggi però le cose sembrano cambiate radicalmente. Gabriel indossa di nuovo l’ormai celebre fede e sembra molto sereno. Accanto a sè ha Gabriele Rossi che lui stesso, ospite di Domenica In, aveva definito un “amico speciale”. Qualche giorno fa i due erano stati paparazzati a Roma in compagnia di Eva Grimaldi, ex di Garko, e Imma Battaglia, durante una cena nella pizzeria dei genitori di Rossi. Poi il viaggio a Milano, forse per promuovere il nuovo libro dell’attore, e l’incontro con Barbara D’Urso.