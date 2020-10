Gabriel Garko, dopo il discorso al GF Vip sorride con Eva Grimaldi e Imma Battaglia

editato in: da

Gabriel Garko sorride con Eva Grimaldi e Imma Battaglia: dopo essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e aver raccontato la sua storia, su Instagram si diverte con la sua ex storica e grande amica.

Eva Grimaldi infatti ha pubblicato un video in compagnia della moglie Imma Battaglia e dell’attore. Nel breve filmato la moglie dell’attrice scherza con Garko dicendo: “Gabriel con Eva, poi io, ma che è successo?”, e nel frattempo l’attore risponde scherzando: “Ma che volete dalla mia vita?”.

Un modo per divertire dopo il velato coming out di Gabriel Garko all’interno del bunker di Cinecittà, che inscena un simpatico siparietto per le strade di Roma, con Imma che scherza su come le coppie si siano “mischiate” a distanza di anni.

La Grimaldi ha accompagnato il video con gli hashtag “Love is love” e “Evviva la libertà”, frase che ha scritto sul profilo Instagram di Garko, dopo che l’uomo è entrato nella Casa per il suo confronto con Adua Del Vesco. Ospite speciale del GF Vip, Gabriel ha pronunciato bellissime parole all’ex Adua, facendo emozionare e commuovere i telespettatori.

I due attori infatti, attori, guardandosi occhi negli occhi, hanno vissuto emozioni così forti da non poter trattenere le lacrime. “Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella – ha affermato l’attore -. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella. Ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. E ti dico l’ultima cosa. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Anche Imma Battaglia ha voluto commentare il post dell’ingresso nella Casa, con la frase “Semplicemente emozionante! Finalmente liberi!!!”.

Gabriel Garko ed Eva hanno avuto una relazione dal 1997 al 2001 e dopo essersi lasciati sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti, quando l’attrice ha sposato Imma Battaglia, Garko è stato anche suo testimone di nozze. “Quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo!”, aveva detto la Grimaldi del suo ex e grande amico.

Sembrerebbe proprio che l’attore adesso si senta finalmente libero mostrare un altro lato di sé, – scherzandoci su – e vivere la sua amicizia con Eva e Imma, che va avanti ormai da tempo, senza segreti da nascondere.