Gabriel Garko dimentica Gabriele Rossi con una ereditiera

editato in: da

Gabriel Garko dimentica Gabriele Rossi con un’ereditiera. Gli attori sono sempre più lontani, soprattutto ora che accanto al re delle fiction è spuntata una nuova donna: si tratta di Ana Bettz, ereditiera sarda e cantante. I due sono stati paparazzati per le strade di Roma, qualche settimana fa, durante una serata all’insegna di risate e abbracci.

Negli scatti, pubblicati da Novella 2000, Ana sorride insieme a Garko e si scambiano anche un tenero bacio sulla guancia. Il feeling è evidente ed entrambi sembrano divertirsi molto: prima passeggiano nel centro storico della Capitale, poi salgono a bordo di una Bentley e si allontanano nella notte romana.

Fra le ereditiere più ricche al mondo, Anna Bettozzi, detta Ana Bettz, è una cantante e una imprenditrice, oltre che la vedova di Sergio Di Cesare, celebre petroliere. Classe 1959, ha 13 anni in più di Garko, ma la differenza d’età, come ha svelato più volte anche l’attore, non sembra un problema.

Da sempre geloso della sua privacy, qualche tempo fa Gabriel aveva svelato di essere innamorato, ma non aveva confessato l’identità della persona che gli aveva rubato il cuore. Accanto a lui era apparso più volte Gabriele Rossi, definito a Domenica In un “amico speciale” e conosciuto dietro le quinte della fiction L’Onore e il Rispetto. Un legame speciale quello fra i due attori, rafforzato anche dall’amicizia con Eva Grimaldi, ex di Gabriel, e sua moglie Imma Battaglia.

Da qualche tempo però sembra che la situazione sia cambiata. Rossi e Garko non sono stati più avvistati insieme, a dividerli l’amicizia fra l’ex gieffino e Lorenzo Licitra, tenore ed ex vincitore di X Factor. Secondo alcune indiscrezioni, nonostante un avvicinamento durante San Valentino, si sarebbero di fatto allontanati. Non è chiaro quale sia l’origine del legame fra il re delle fiction e l’ereditiera e di certo non sarà lui a chiarirlo.