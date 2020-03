Francesco Totti a casa con Ilary Blasi: “Mi sento un ospite...

editato in: da

Francesco Totti racconta le sue giornate in casa con Ilary Blasi e prende in giro l’ex conduttrice delle Iene e del GF Vip. Ospite del programma #Dazncalling di Diletta Leotta in onda su Instagram, Totti ha svelato cosa accade fra le mura della sua villa romana dove vive con la conduttrice e i tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

“Lo schieramento di casa Totti mi vede in difesa – ha svelato Francesco -, come la maggior parte dei mariti italiani. Stai a casa ma è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole ‘Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”. Totti e Ilary sono sposati dal 2005, un amore solido che in passato è stato messo a dura prova dal gossip, ma che ha resistito.

L’ex calciatore e la conduttrice sono molto gelosi della loro privacy e amano trascorrere del tempo con tutta la famiglia riunita, comprese le sorelle di Ilary: Melory e Silvia. La Blasi, con la sua positività, è stata sempre accanto a Francesco, anche nel momento più difficile, quello in cui ha detto addio alla Roma.

“La mia paura più grande era quella di smettere di giocare – ha confessato Francesco -. Fortunatamente avendo vicino la mia famiglia, i miei amici e i miei bambini sono riuscito tranquillamente a voltare pagina”. Proprio Ilary era in campo con Totti il giorno del suo addio alla squadra giallorossa, con loro i tre figli, che sono l’orgoglio del calciatore.

“Le giornate sono abbastanza lunghe – ha svelato Totti parlando della sua vita in famiglia -, però ci diamo da fare e cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, di fare sport, di cucinare”. Qualche tempo fa a raccontare il rapporto con il marito era stata proprio Ilary. L’ex letterina di Passaparola aveva parlato in un’intervista delle presunte crisi con il calciatore. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – aveva detto -. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”.