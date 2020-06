Francesca Tocca, dopo l’addio a Todaro il ritorno di fiamma con Valentin. Gli indizi

editato in: da

Francesca Tocca e il ballerino Valentin Dumitru, ex concorrente di Amici, eliminato dal programma per decisione di Maria De Filippi, hanno tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di gossip. Se, infatti, inizialmente la passione tra loro appariva evidente, i due sembravano aver archiviato definitivamente il flirt. Adesso, però, nuovi indizi sembrano far pensare ad un ritorno di fiamma.

Quando si sono conosciuti, Valentin era un allievo della scuola più famosa d’Italia, Amici, e Francesca era sposata con Raimondo Todaro e ballerina professionista del programma. Tra loro è subito esplosa una passione evidente, che ha immediatamente scatenato gli appassionati di gossip, ma che sembrava essersi spenta dopo che Dumitru, in seguito ad alcune polemiche, era stato eliminato da Maria De Filippi dallo show.

Ora che la separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è diventata ufficiale, grazie a un malinconico e tenero messaggio pubblicato da lui sui social proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto celebrare l’anniversario di nozze, le cose potrebbero essere cambiate.

Sono passati sei anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile, ma purtroppo – ha, infatti, ammesso Todaro – non ci siamo riusciti.

Un messaggio a cui la ballerina, almeno pubblicamente, ha evitato di rispondere, spegnendo le speranze di chi era fan della coppia. Alcuni indizi, inoltre, lascerebbero pensare che un ritorno di fiamma tra lei e l’ex allievo di Amici non solo sia possibile, ma anche già avvenuto.

Il ballerino, infatti, tra le sue stories di Instagram, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae al mare, sdraiato su un lettino, mano nella mano con una donna. Ed è proprio in questa foto che i più attenti hanno notato un dettaglio che ha riacceso i pettegolezzi: il lettino presente nelle stories di Valentin, sembrerebbe essere lo stesso che appare anche in quelle pubblicate da Francesca Tocca.

Anche in questa occasione, Francesca Tocca ha preferito restare in silenzio e almeno per adesso, ha evitato di smentire o confermare l’ipotetica storia con Valentin. I due usciranno allo scoperto o i dettagli notati nelle due stories sono solo il frutto di una coincidenza che ha, inevitabilmente, creato fraintendimenti?