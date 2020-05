Francesca Sofia Novello svela cosa fa in casa con Valentino Rossi

editato in: da

Francesca Sofia Novello si racconta e svela cosa fa durante le sue giornate in casa con Valentino Rossi. La love story fra la modella e il pilota procede a gonfie vele, tanto che si parla già di nozze e dell’arrivo di un figlio. Nel frattempo il Dottore e la fidanzata si stanno rilassando insieme a Tavullia.

25 anni lei, 41 lui: Francesca Sofia e Valentino sono molto felici e stanno insieme da circa due anni. La star di Instagram è reduce dal successo di Sanremo 2020 con Amadeus e Fiorello, dove ha mostrato di avere un grande talento anche per la conduzione.

“Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni – ha confessato lei al settimanale Oggi -. Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda”.

“Avevo tantissimi progetti legati alla moda, interrotti per l’emergenza – ha aggiunto la Novello -, ma la salute viene prima di tutto. Però ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime”.

Nel futuro della coppia ci potrebbe essere una gravidanza, come aveva anticipato qualche tempo fa Valentino. Dopo l’addio a Linda Morselli, il pilota avrebbe trovato la donna giusta per lui e a 41 anni starebbe sognando di diventare papà. “Avere dei figli? Sicuramente – aveva confessato qualche mese fa, parlando del legame con Francesca Sofia Novello -, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”.