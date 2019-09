Perché è famosa Francesca Manzini di Amici Celebrities

editato in: da

Concorrente di Amici Celebrities tra le file della squadra blu, Francesca Manzini è un’imitatrice romana. Sua sorella è la doppiatrice Lilli Manzini, che nel corso degli anni ha prestato la voce a personaggi femminili in film di spicco come King Arthur.

Nata a Roma nel 1990, Francesca inizia a fare imitazioni per gioco. Tra le sue prime performance in questo ambito è da citare l’imitazione della cantante francese Sylvie Vartan nel 2005. La Manzini, discendente di una famiglia di doppiatori, ha fatto molto gavetta nei villaggi turistici, dando linfa al suo talento senza frequentare alcun corso di dizione o recitazione.

Questo impegno ha portato numerosi frutti. In questo elenco è possibile ricordare la presenza come speaker davanti alle cuffie di RDS. La sua esperienza radiofonica è costellata di aneddoti interessanti legati soprattutto alle imitazioni, alcune delle quali sono risultate così efficaci da riuscire a trarre in inganno personaggi famosi come Massimo Ferrero. Molto attiva su Instagram, Francesca Manzini ha anche recitato sul grande schermo ricoprendo il ruolo di Adriana nel film di Verdone Benedetta Follia (pellicola del 2018).

Sulla sua vita privata non si sa tanto. L’unica grande eccezione riguarda le rivelazioni che lei stessa ha fatto su alcuni periodi difficili del suo passato, durante i quali ha dovuto affrontare il mostro dei disturbi del comportamento alimentare. La Manzini ha sofferto sia di anoressia, arrivando a pesare meno di 50 kg attorno ai 18 anni, sia di bulimia.

Questi momenti difficili sono una parentesi per fortuna chiusa. Francesca Manzini, che ha compiuto 29 anni nel mese di agosto, è oggi un’artista affermata. Tra le sue imitazioni più apprezzate è possibile ricordare quella di Chiara Ferragni, resa celebre dalla trasmissione Tutti pazzi per RDS. Da non dimenticare è anche quella di una signora della tv come Maria De Filippi.

Grande tifosa della Lazio – ha ereditato questa passione calcistica dal padre, dirigente della squadra bianco-azzurra – è stata ospite della trasmissione Vieni da me, salotto televisivo di Caterina Balivo. Recentemente colpita dalla crudeltà degli haters per via delle sue forme morbide, ha risposto tramite una serie di stories Instagram affermando che le piace mangiare e di sentirsi bene con se stessa.