Francesca Fioretti, due anni senza Davide Astori: il messaggio d’amore per la figlia su Instagram

Il 4 marzo del 2018, il capitano della Fiorentina Davide Astori veniva a mancare a soli 31 anni. Oggi, a due anni dalla sua tragica scomparsa, la compagna Francesca Fioretti ha deciso di ricordarlo con un toccante messaggio d’amore su Instagram.

Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre ūüĖ§

Queste le parole scelte dall’ex inquilina della casa di Cinecitt√†, che con Davide Astori ha avuto la piccola Vittoria, 4 anni. La frase criptica √® stata interpretata da molti come un messaggio d’amore alla piccola, punto fermo della 34enne di Maddaloni da quando il suo compagno √® scomparso nel sonno per un arresto cardiaco.

Le parole accompagnano un intenso scatto in bianco e nero che vede la Fioretti di spalle con in braccio la sua bambina. Le due sono su una spiaggia vuota e guardano l’orizzonte. Lo scatto √® stato accolto con favore e affetto da parte dei follower, che hanno lasciato oltre 90mila like e numerosi commenti.

Da quando il suo compagno √® scomparso, la Fioretti, sempre con molto garbo e attenzione alla privacy della piccola, ha pubblicato diversi post per ricordare il capitano della Fiorentina. Lo scorso gennaio ha condiviso sul suo profilo Instagram un meraviglioso scatto dell’aurola boreale, uno dei fenomeni naturali pi√Ļ affascinanti del mondo, accompagnato dalle parole “SBAMMMMMMMMMM, Ci hai trovate!”.

Francesca Fioretti, che ha deciso di trasmettere alla figlia Vittoria la passione per i viaggi che condivideva con Davide Astori, √® riuscita a gestire il trauma della morte del compagno prematuramente scomparso grazie a una psicologa infantile. Come rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, per molti mesi ha fatto fatica a gestire la piccola Vittoria, impaurita al pensiero di volerle meno bene.

Adesso, dopo aver maturato la consapevolezza del fatto che il 4 marzo 2018 √® cominciata per lei un’esistenza totalmente nuova rispetto alla precedente, Francesca Fioretti √® ripartita. Lo ha fatto con i viaggi in compagnia della sua bimba – assieme hanno visitato diversi Paesi del mondo, dalla Finlandia alla Turchia – e con il teatro, che l’ha vista debuttare nel marzo dello scorso anno come protagonista dello spettacolo Lumbs.