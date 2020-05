Francesca Fialdini, cresce l’attesa per Fame d’Amore e lei si confessa da Caterina Balivo

editato in: da

Occhi puntati su Francesca Fialdini che da lunedì 11 maggio conduce in seconda serata Fame d’Amore su Rai 3. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, la conduttrice racconta del fidanzato misterioso e della voglia di avere un figlio.

Dopo l’intervista della cassettiera con Cesare Bocci, la bella Caterina accoglie virtualmente nel suo salotto la Fialdini che già in passato fu in studio a Vieni da Me. La conduttrice racconta come ha vissuto la quarantena, sottolineando quanto senta la mancanza del fidanzato di cui non ha mai svelato l’identità.

“All’inizio sono stata impegnata con il lavoro, poi ho avuto un momento di down. Ho cominciato a sentire la mancanza dei miei genitori, degli amici, del mio ragazzo”. E quando la Balivo sottolinea che il fidanzato è un congiunto, dunque sono liberi di incontrarsi, Francesca precisa: “Non vive in Lazio”, ergo abita in un’altra regione dalla sua.

Alle soglie dei 40 anni, la Fialdini non nasconde una certa voglia di maternità: “Faccio i conti con il tempo. Nel momento in cui, nella mia vita, non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C”. E confessa di essersi chiesta se non avesse sacrificato la sua vita privata per il lavoro, giustificando così le sue scelte: “Ho dato la priorità a quello che era giusto per me, per i miei sogni”, per poi aggiungere: “Certo chi ti sta accanto deve accettare tutto”.

Infine, la conduttrice non nasconde che a un certo punto della sua vita ha pensato di prendere i voti, ma poi ha scelto tutt’altra strada. Così, eccola pronta ad affrontare una nuova trasmissione, Fame d’Amore, che tratta di un argomento delicato come i disturbi alimentari.

Cresce l’attesa per questo programma. Sul profilo Instagram della Fialdini in molti le scrivono, ringraziandola che si è fatta carico di affrontare temi come l’anoressia e la bulimia e promettono di seguirla anche in tarda serata, la trasmissione comincia infatti alle 23.15 e va in onda ogni lunedì, per 4 puntate.