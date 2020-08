Franca Valeri, l’appello della figlia Stefania Bonfadelli e il funerale privato

editato in: da

Stefania Bonfadelli, figlia di Franca Valeri, lancia un appello dopo la morte dell’attrice, chiedendo di omaggiarla non con i fiorì, bensì con delle donazioni alla sua Onlus. Mentre la camera ardente è stata allestita al Teatro Argentina, i funerali dell’artista si terranno in forma privata.

“A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo”, ha spiegato Stefania. La Valeri, che si è spenta a 100 anni, era un’amante degli animali, tanto da creare un’associazione che porta il suo nome e che aiuta i cani randagi. E su Facebook, con un lungo post, la Onlus ha voluto ricordare l’attrice. “Ciao Franca! – si legge -. In realtà sarai sempre con noi perché le vere stelle non muoiono mai ma continuano a vivere nel cuore di chi le ha amate ed ammirate. A noi lasci il testimone del tuo amore per gli Animali e continueremo con orgoglio l’opera iniziata da te. Ciao Franca, sei solo dall’altra parte”. Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Panorama in occasione di suoi 94 anni, Franca aveva raccontato di aver adottato due nuovi cani (ne aveva sette) che aveva chiamato Heidi e Petar per fare felice la nipotina Lavinia.

Ironica, brillante e unica, Franca Valeri è stata un’artista a tutto tondo e una donna strepitosa. “Si è spenta serenamente, nel sonno, circondata dall’affetto di tutta la famiglia e degli amici – ha raccontato la figlia Stefania -. Ha conservato la sua ironia fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa: è stata la sua chiave di vita fino alla fine”. La camera ardente è stata allestita al teatro Argentina dove chi vorrà potrà dare un ultimo saluto all’attrice dalle 17 alle 20. I funerali invece saranno in forma privata, secondo il volere della famiglia.

La scelta del teatro Argentina non è avvenuta a caso: in quel luogo infatti si era tenuto l’ultimo spettacolo di Franca Valeri, come ha raccontato Urbano Barberini, attore che per vent’anni ha recitato accanto a lei. “Ringraziamo molto il teatro Argentina – ha spiegato all’Adnkronos – è stato lì che abbiamo fatto il nostro ultimo spettacolo e ci sembrava il posto più adeguato”.