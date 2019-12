Flavio Briatore difende la Gregoraci e il figlio Nathan

editato in: da

Flavio Briatore difende Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco dalle critiche su Instagram. Il 69enne non è solo un imprenditore, ma anche un tenero papà e ha uno splendido legame con il figlio di nove anni, nato dal matrimonio con la showgirl calabrese.

Su Instagram spesso Flavio condivide le foto che raccontano le sue giornate con Nathan Falco. L’ultima lo ritrae insieme al figlio mentre cammina per le strade di Milano. “Papà e figlio love” ha scritto Briatore, ma mentre molti fan hanno apprezzato, altri follower hanno pesantemente criticato lo scatto.

Nel mirino è finito soprattutto l’abbigliamento di Nathan Falco scelto dai suoi genitori. “Come lo conciate questo bambino? – ha detto un hater parlando del gusto di Briatore e della Gregoraci – Non lo prendono per il c**o solo perché è ricco. Che tristezza!”. L’imprenditore non è rimasto in silenzio, ma ha prontamente risposto: “L’unica tristezza sei tu!”.

Poco dopo anche un altro hater ha detto la sua. “Sto giubbino non si può proprio vedere e pensare che sarà costato almeno un millino! – ha scritto un utente -. Il buongusto non si compra!”. Immediata la replica di Briatore: “Gli idioti sono gratis!! Adesso ti blocco. P.s il moncler edizione speciale costa molto di più di un millino”.

Non è la prima volta che Briatore scende in campo per difendere Nathan Falco, preso di mira dagli haters di Instagram. L’imprenditore ha un rapporto molto bello con il figlio ed è pronto a tutto per proteggerlo. L’ultimo periodo per Flavio non è stato affatto semplice, soprattutto a causa dei gossip che l’hanno travolto.

Al centro dei pettegolezzi il suo legame con Benedetta Bosi, studentessa ventenne paparazzata con lui durante una vacanza in Kenya. La Gregoraci aveva espresso la sua opinione sul flirt in modo piuttosto duro, affermando che la cosa la faceva “rabbrividire”. Briatore aveva negato la love story e, probabilmente, avrà avuto un lungo chiarimento con l’ex moglie.

Da quando si sono separati infatti la showgirl e l’imprenditore hanno fatto di tutto per garantire la serenità di Nathan Falco, rimanendo in ottimi rapporti, tanto da trascorrere insieme le feste e le vacanze estive.