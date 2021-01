Flavio Briatore dedica un post Instagram a Elisabetta Gregoraci: alchimia e sorrisi

editato in: da

Flavio Briatore dedica un post a Elisabetta Gregoraci su Instagram, raccontando la loro alchimia e un legame che, anche dopo il divorzio, non si è mai spezzato. L’imprenditore e la showgirl stanno trascorrendo insieme le vacanze a Dubai, con loro anche il figlio Nathan Falco. Ed è proprio lui a riprendere la mamma e il papà mentre si sfidano a ping pong. Nel post Flavio ed Elisabetta sorridono e si divertono, mettendo in luce una grande intesa.

“Partita di ping pong, Nathan fa l’arbitro”, ha scritto l’imprenditore, felice di poter trascorrere del tempo con tutta la famiglia. Briatore e la Gregoraci si sono detti addio qualche anno fa, ma è come se non si fossero mai lasciati. Il loro legame in tutto questo tempo non si è mai spezzato, messo alla prova anche dall’esperienza della showgirl al GF Vip. Elisabetta è stata senza dubbio fra i concorrenti più discussi del reality, grazie anche al rapporto nato con Pierpaolo Pretelli.

A inizio dicembre però ha scelto di abbandonare la Casa di Cinecittà per tornare da Nathan Falco. Il Natale della showgirl è stato con il figlio e con Flavio Briatore, testimoniato da uno scatto pubblicato su Instagram che ha fatto sognare i fan. In tanti infatti sperano in un ritorno di fiamma che però, almeno secondo quanto dichiarato da entrambi, potrebbe non verificarsi mai. Al GF Vip, la Gregoraci aveva raccontato di aver ricevuto una proposta di nozze dall’ex durante il lockdown trascorso insieme, ma aveva sottolineato di non voler tornare indietro rispetto alle sue scelte.

“Lui per me è una persona troppo importante – aveva spiegato ad Alfonso Signorini -, sono molto legata a lui e ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati, trascorriamo ancora tanto tempo insieme e se continuiamo così non riusciremo mai ad andare oltre […] Non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno portato alla rottura e ho paura di fare peggio”. Della stessa idea Flavio Briatore che resta comunque legato all’ex moglie da un sentimento profondo. “Tornate insieme”, ha scritto qualcuno, commentando il video, ma anche “Che bella famiglia che siete”. Nessuna risposta dall’imprenditore e dalla showgirl che, almeno per ora, restano solo ex.