Filippo Nardi attacca Antonella Elia dopo l’intervista a Verissimo. Il dj è stato squalificato dal GF Vip dopo alcune frasi volgari su Maria Teresa Ruta. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha comunicato al concorrente la scelta di squalificarlo a causa del suo comportamento. A commentare la decisione anche Antonella Elia, opinionista del programma, che a Verissimo ha spiegato: “Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.

Le critiche di Antonella non sono sfuggite a Nardi che ha replicato su Instagram. L’ex concorrente del GF Vip ha postato uno screenshot della trasmissione, scrivendo: “Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola cagna in calore? Due pesi due misure”. Il dj fa riferimento alle frasi pronunciate qualche tempo fa dalla Elia che in diretta aveva commentato il tira e molla fra la Gregoraci e Pretelli nella Casa del GF Vip. Le parole di Antonella erano stato condannate da Alfonso Signorini che in seguito l’aveva invitata a scusarsi con la showgirl.

Filippo Nardi non sembra aver digerito la squalifica dal GF Vip e anche nel corso della diretta aveva cercato di giustificare come “goliardia” le frasi gravissime pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta. “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica – aveva scritto su Instagram poco dopo l’uscita dalla porta rossa -, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti”.

Nel frattempo nella Casa del GF Vip è già scoppiata una discussione fra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. La showgirl infatti ha accusato la conduttrice di non aver mai manifestato il suo fastidio per le parole di Filippo Nardi, ma di averlo fatto solo durante la diretta. La De Grenet ha affermato di essere “basita” dall’atteggiamento della concorrente. “Hai sbagliato, dovevi dirlo a lui, non qua in puntata”. Maria Teresa ha quindi risposto: “Non sono andata nel dettaglio, ma gli ho fatto capire che non mi faceva piacere quel comportamento”.