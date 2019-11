Filippo Bisciglia, messaggio commovente per Pamela Camassa dopo la vittoria di Amici

editato in: da

Filippo Bisciglia sorprende Pamela Camassa con un messaggio pubblicato su Instagram dopo la vittoria ad Amici Celebrities. La showgirl ha trionfato nel programma di Maria De Filippi, dimostrando di essere un’artista completa e battendo in finale tutti, anche il conduttore di Temptation Island.

Un momento importante che segna il ritorno della Camassa in tv dopo che si era allontanata per dedicarsi ad altri progetti. Al centro dello studio di Amici Celebrities, Pamela aveva scelto di dedicare la vittoria proprio al suo compagno a cui è legata da ben 12 anni. “Lo abbiamo vinto insieme” aveva detto emozionata.

“E brava Pamy – ha scritto Bisciglia sui social, postando una foto insieme – ora alza la coppa “in faccia” a lui! Hai vinto una battaglia, ma non la guerra, sappilo. Le nostre sfide continueranno tra il salotto e la cucina, e lo sai che in cucina sono imbattibile. Brava cucciolotta mia, ti meriti tutto”.

Immediata la risposta della Camassa, che ha replicato in modo ironico: “Le sfide in cucina sono aperte! – ha replicato su Instagram -. Grazie amore, esperienza insieme pazzesca! Intanto però questa battaglia l’ho vinta io!”. Poco dopo sono arrivati i complimenti anche da parte di Michelle Hunziker.

Il percorso ad Amici Celebrities non è stato semplice per la showgirl svizzera che ha dovuto fare i conti con le feroci critiche di chi l’accusava di non essere in grado di sostituire Maria De Filippi. Michelle è andata avanti per la sua strada e, anche grazie all’appoggio del marito Tomaso Trussardi, è riuscita a farcela.

Su Instagram la presentatrice si è complimentata con Pamela Camassa dopo la finalissima andata in onda in diretta su Canale Cinque. “Tenace, disciplinata, umile, multitasking e con tanta voglia di mettersi in discussione – ha scritto -. Se l’è proprio meritato questo premio”.

Infine la Camassa ha ringraziato il pubblico e tutte le persone che l’hanno sempre sostenuta e aiutata nel suo percorso ad Amici Celebrities. “Una sola parola, grazie! – ha scritto -. È stata un’emozione pazzesca, ancora non me ne sto rendendo conto”.