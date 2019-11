Filippo Bisciglia, la madre svela cosa pensa di Pamela Camassa

editato in: da

La madre di Filippo Bisciglia svela cosa pensa di Pamela Camassa. La showgirl ha trionfato ad Amici Celebrities, conquistando il primo posto e il cuore dei telespettatori. Nel programma di Maria De Filippi, la modella ha mostrato non solo le sue doti artistiche, ma anche una grande dolcezza e sensibilità.

Da oltre dieci anni è legata a Filippo Bisciglia e la coppia, nonostante una crisi vissuta qualche tempo fa, è più unita che mai. A confermarlo anche Elisabetta, la madre del re di Temptation Island, che ha espresso la sua opinione sulla compagna del figlio. “Pamela Camassa è una donna straordinaria” ha detto al settimanale DiPiù.

Filippo non ha mai nascosto di avere un legame molto forte con la madre. Nella semifinale di Amici Celebrities il conduttore era scoppiato a piangere, interrompendo l’esibizione, mentre cantava una canzone che gli ricordava la mamma. Poco dopo la donna aveva rivelato di aver combattuto contro il cancro e di aver avuto accanto a sè il figlio.

Nell’intervista la donna ha anche svelato di sognare un nipotino. “Ho già un nipote meraviglioso perché mia figlia è mamma, ma è già grande – ha confessato -. Cosa darei per avere un piccolino per casa…”. Il tema dei figli è piuttosto delicato per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.

Qualche settimana fa, confidandosi con il settimanale Chi, il presentatore aveva espresso il desiderio di avere un figlio. “Anni fa avrei voluto un pargoletto subito – aveva spiegato -. Lei mi diceva ‘ni, ‘no’, forse, e ora è successo che ho quarantadue anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo diventeremo genitori, ma questo non significa che non siamo una famiglia”

“Un giorno succederà, non ora – aveva chiarito Pamela -. Fare un figlio non è un gioco, accadrà quando sarà il momento”. Nel frattempo la coppia si gode il successo di Amici Celebrities. Filippo, che sognava di diventare un cantante quando era giovanissimo, è stato battuto dalla compagna che ha convinto giuria e pubblico.

La Camassa, che ha alle spalle vent’anni di carriera nel mondo della tv, da qualche tempo si era allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi a nuovi progetti, ma il trionfo nello show condotto dalla Hunziker sembra segnare un nuovo capitolo della sua vita.