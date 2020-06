Filippo Bisciglia inaugura Temptation Island su Instagram: “Stiamo per partire”

editato in: da

Filippo Bisciglia inaugura la nuova edizione di Temptation Island con una foto su Instagram. Il reality di Maria De Filippi sta per partire e il prossimo 7 luglio andrà in onda la prima puntata della stagione. C’è grande attesa soprattutto perché, almeno sino ad ora, il programma è stato avvolto nel mistero. Non ci sono certezze riguardo alle coppie nè ai tentatori, anche se circolano da settimane numerose indiscrezioni.

“Eccola, una delle 3 foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del NOSTRO programma – ha scritto il conduttore, pubblicando un selfie con dietro il titolo della trasmissione -, dico NOSTRO perché sono convinto che sia così…è di 2 anni fa, ma non potevo non metterla, testimonia il fatto che…STIAMO PER PARTIRE!”. Poco dopo lo showman ha postato un video dall’aeroporto, annunciando di essere in partenza per la Sardegna, dove conoscerà le coppie protagoniste del reality e registrerà le puntate.

Chi saranno i concorrenti? Secondo alcune indiscrezioni nello show vedremo Antonella Elia con il fidanzato Pietro delle Piane, che il pubblico ha imparato a conoscere al Grande Fratello Vip. Ci saranno anche Manila Nazzaro e il compagno, oltre Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Nei giorni scorsi si è parlato molto di una partecipazione di Gemma Galgani e Sirius, protagonisti del Trono Over, al centro delle polemiche per la grande differenza d’età. I diretti interessati però hanno smentito, anche se sono pronti a continuare la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere. Non ci saranno nemmeno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia molto amata del GF Vip, al centro di un botta e risposta con la redazione di Temptation Island.

In un’intervista infatti i due avevano dichiarato di aver rifiutato lo show, ma la redazione ha smentito queste rivelazioni. “Continuiamo a leggere come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l’invito a partecipare a Temptation Island […] – avevano spiegato i collaboratori di Maria -. Ma ad oggi i nomi che dichiarano di “aver rifiutato” sono sempre non veri. Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il bene dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti”.

La Incorvaia aveva poi replicato: “Non sono mai stata contatta dalla redazione di Temptation Island. Forse, ripeto, le mie parole sono state mal interpretate. Soltanto dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta: “Faresti in questo momento Temptation Island con Paolo?” io ho semplicemente detto di no, perché ci stiamo ancora conoscendo, è un’altra fase della nostra vita. Detto ciò nulla voglio togliere al lavoro eccelso che la redazione di Maria fa e che fa sognare tantissimi italiani”.